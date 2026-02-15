מהפכה ביו"ש: הממשלה אישרה את חידוש הסדר המקרקעין לראשונה מאז 1967

הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצעתם של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר המשפטים יריב לוין, לפתיחת תהליך רישום הקרקעות בשטחי יהודה ושומרון. מדובר בשינוי מדיניות משמעותי, שכן הליכים אלו הוקפאו מאז מלחמת ששת הימים.

במסגרת ההחלטה, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים תוסמך לבצע את ההסדר בשטח, תוך הקצאת תקציב ותקנים ייעודיים. המטרה המוצהרת של המהלך היא רישום שטחים נרחבים ביו"ש, המוגדרים כאדמות מדינה, על שם מדינת ישראל באופן פורמלי.

גורמים בממשלה מסבירים כי ההחלטה נועדה, בין היתר, לתת מענה למהלכים שמקדמת הרשות הפלסטינית בשנים האחרונות לרישום מקרקעין בשטחי C, לעיתים בניגוד להסכמי אוסלו. המהלך צפוי לאפשר פיתוח תשתיות מוסדר, שיווק קרקעות וצמצום סכסוכים משפטיים על בעלות.

"צעד ביטחוני וממשלותי"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס להיבט הביטחוני של המהלך: "חידוש הסדר המקרקעין הוא מהלך ביטחוני-משילותי חיוני שנועד להבטיח שליטה וחופש פעולה לצה"ל. הסדרת הקרקע מונעת קביעת עובדות חד-צדדיות ומצמצמת ניסיונות השתלטות בלתי חוקיים".

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', הגדיר את האישור כחלק מ"מהפכת ההתיישבות": "לראשונה מאז מלחמת ששת הימים אנחנו מחזירים סדר ומשילות לניהול הקרקעות. מדינת ישראל לוקחת אחריות על הקרקע שלה".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, הוסיף: "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ההחלטה היא ביטוי למחויבות להעמקת האחיזה בכל חלקי הארץ".

בתנועת "רגבים", העוקבת אחר בנייה בלתי חוקית ביו"ש, בירכו על ההחלטה ומסרו: "הליך הסדרת הרישום מביא סוף להקפאה שיצרה ריק משפטי, שבחסותו רשמה הרשות הפלסטינית למעלה ממיליון דונם ביו"ש באופן בלתי חוקי".