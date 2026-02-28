טראמפ הולך על כל הקופה; ומה קרה בחדרים הסגורים בישראל? | יוסי יהושוע

בימים האחרונים שמענו את האמריקנים מדברים בעיקר על סוגיית הגרעין, אך המסר שיוצא כעת שונה בתכלית: הולכים על מערכה צבאית מלאה. טראמפ קורא לעם האיראני, מציע שוב את העזרה, ואומר: אנחנו איתכם. הנשיא האמריקני גם מכין את דעת הקהל האמריקנית ומדבר על האפשרות של פגיעה במשאבים שלהם.

מהי עוצמת המכה האמריקנית והישראלית שהונחתה? לפי מה שנשמע בשבועות האחרונים בחדרים סגורים מפי מי שתכננו את המערכה, היא אמורה להיות דרמטית ביותר. מדובר בשילוב של תכנון ומודיעין ישראלי עם יכולות אמריקניות, תוך ניצול הניסיון האדיר שנצבר במבצע "עם כלביא" - לאחר שכמעט כל הכוחות האמריקנים שהיו צריכים להגיע לאזור כבר נמצאים כאן, חלקם אף בתוך ישראל.

הדבר החשוב ביותר כרגע הוא הטיפול באיום הטילים; זהו הנושא המרכזי וכולם חייבים להבין זאת. הפעולה המשמעותית ביותר שחיל האוויר מבצע כעת - יותר מכל תקיפה של סמלי שלטון, משמרות המהפכה או הבסיג' – היא השמדת המשגרים ודיכוי היכולת הרקטית שלהם.

ישראל פיתחה יכולות ומודיעין יוצאי דופן, לצד אמצעים מיוחדים, אשר האמריקנים ביקשו אותם לאחרונה. כל הכוח מתנפל על המשימה הזו כדי לסכל את האפשרות של מתקפת נגד. ככל שנפעל שם טוב יותר, נשיג עליונות אווירית ונדכא את יכולת השיגור שלהם - כך נראה תוצאה אחרת לגמרי של המערכה, שתתבטא בקושי משמעותי עבורם להוציא אל הפועל תגובה.