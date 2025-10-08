תיעוד בלעדי: כך שוחרר המחבל הכי מפורסם בעסקה הקודמת

בשירות בתי הסוהר כאן עוד לא החלו להיערך לשחרור מחבלים פלסטינים במסגרת העסקה, אך פרשננו לענייני משטרה, משה שטיינמץ, פרסם הערב (רביעי) במהדורה המרכזית תיעוד בלעדי של שחרור המחבל הכי מפורסם בעסקה הקודמת בתחילת השנה - זכרייה זביידי. בתיעוד הוא נראה מובל על ידי אנשי שב"ס בין התאים ולצילום תמונות.

