ישראל נענתה הבוקר (חמישי) לבקשת ארצות הברית - והתחייבה שלא לקיים בשבועיים הקרובים פעולה צבאית "גדולה" בלבנון, בדומה לתקיפה אמש בביירות. על אף ההסכמות, הלחימה תימשך בעצימות רגילה במקביל להתקדמות בשיחות המשא ומתן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ההחלטה התקבלה בתום דיון קבינט שנערך אמש, שבו התגלעו חילוקי דעות משמעותיים בנוגע לאופי הפעילות הצבאית אל מול הדרישה האמריקנית, עד שלבסוף הוחלט להיענות לבקשת הממשל.

i24NEWS

במהלך הדיון בקבינט אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ כי "ההחלטה להחריף את המבצע בלבנון היא קריטית כדי למנוע מצב שבו איראן קונה שקט לעצמה בזמן שחיזבאללה ממשיך להקיז את דמנו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף: "דורש שצה"ל יגביר את הקצב. דאחייה צריכה להיראות כמו עזה. לבנון היא מדינה והיא צריכה לשלם על מעשי החיזבאללה, צריך להשמיד לה תשתיות, לסגור לה את החשמל. אסור לתת החיזבאללה להסתתר מאחוריהם, צריך לעשות חושך על לבנון, התושבים שלהם ילחצו אותם, נגמור את חיזבאללה".

שר האנרגיה, אלי כהן: צריך שישלמו בתשתיות, מדינה צריכה לקחת אחריות להפציץ את מתקני האנרגיה ובתי הזיקוק, לא להשאיר להם גשרים. מספיק להסתתר מאחורי חיזבאללה". שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר כי "חיזבאללה ילמד רק אם נכבוש יותר שטח, צריך כמה שיותר להתרחב ולתפוס מקומות".

שר החוץ גדעון סער הדגיש כי צריך להתמקד בחיזבאללה ולא בלבנון: "משא ומתן עם לבנון הוא נכון בעת הזאת. ניתן להם אתגר שהם יטפלו בחיזבאללה".

השרים התייחסו גם להפסקת האש מול איראן. השר לשיתוף פעולה אזורי, דוד אמסלם אמר כי "עם כל הכבוד לחברים שלנו בוושינגטון, מי שחוטף את הטילים זה אנחנו בירושלים ובתל אביב. האיראנים מבינים רק כוח, ואם נפסיק עכשיו באמצע 'שאגת הארי', הם יפרשו את זה כחולשה".

i24NEWS

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "אסור לנו להשלות את עצמנו, הפסקת אש זמנית היא פרס לאיראנים שמאפשר להם להשתקם. ישראל צריכה להבהיר לאמריקנים: בלי פיקוח חודרני בפורדו ובנתנז, אין עסקה".