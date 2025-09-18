שני נרצחים בפיגוע במעבר אלנבי; המחבל הגיע מירדן במשאית סיוע, פתח באש - ונוטרל

מומלצים -

שני בני אדם נרצחו היום (חמישי) בפיגוע ירי במעבר אלנבי שבגבול ירדן. לפי ההערכה, המחבל הגיע מהצד הירדני במשאית סיוע הומניטרי כשהוא חמוש באקדח ובסכין - ופתח באש לעבר ישראלים. כוח שנמצא במקום השיב אש ונטרל את המחבל. המעבר נסגר בצד הישראלי. לאחר ביצוע פעולות החייאה מתקדמות, נאלצו פראמדיקים של מד״א בסיוע כוח רפואה של צה"ל לקבוע את מותם של 2 גברים בני 68 ו-20.

גורם ביטחוני הבהיר כי המחבל הוא אזרח ירדני אשר צבא ירדן שכר אותו לטובת שינוע משאית הסיוע מירדן לרצ״ע - הנהג הגיע מהצד הירדני למעבר אלנבי והחל לבצע ירי עם הגעתו למעבר, טרם בידוק המשאית.

פראמדיקית ומנהלת אשכול אדומים במד"א בוסמת לובינר וחובש רפואת חירום במד"א עמית וייס, סיפרו: "הגענו למקום בכוחות גדולים וחברנו לכוחות הביטחון במעבר, הם הובילו אותנו ל-2 גברים שהיו מחוסרי הכרה עם פצעי ירי בגופם כשמעניקים להם טיפול רפואי ראשוני. המשכנו את הטיפול הרפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותם".

מממשלת ירדן נמסר: "אנו עוקבים אחר הדיווחים על אירוע ביטחוני בצד השני של מעבר כראמה (אלנבי)".

לפני כשנה, ב-8 בספטמבר 2024, נרצחו שלושה בני אדם בפיגוע מעבר אלנבי, כשמחבל ירדני, מאהר אל-ג'אזי, שעבד כנהג משאית, פתח בירי לעבר עובדים במעבר הגבול. הוא נורה למוות בידי כוחות אבטחה במקום. כתוצאה מהירי נרצחו יוחנן שחורי (61), יורי בירנבאום (65) ואדריאן מרסלו פודסמסר (57).