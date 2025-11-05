הערכה בישראל: גופת גולדין במנהרה בה שוהים מחבלים ברפיח

התפתחות חדשה בסיפור המחבלים שנמצאים במנהרות בתחום הקו הצהוב: הערב (רביעי) נודע כי ישנה הערכה בישראל, לפיה גופתו של החלל החטוף הדר גולדין, שנחטף במבצע "צוק איתן", נמצאת בתוואי התת קרקעי המדובר.

עם זאת, גורם ביטחוני הכחיש את הפרטים, וטען: "אין אינדיקציות לכך שגופתו של החלל החטוף הדר גולדין נמצאת במקום". במקביל, נודע כי ישנה דילמה בנושא תקיפת התוואי, והשאלה האם לפעול במקום - או שלא".

ל-i24NEWS נודע, כי לפני הפסקת האש, המחבלים נערכו עם מים ומזון, במטרה לשהות במנהרה במשך תקופה ארוכה, מתוך הנחה שאולי יתקעו שם במהלך הפסקת האש. מנגד, בצה"ל מטילים ספק בטענה שהם "מנותקי קשר".

נזכיר כי ישראל ניצבת בימים האחרונים בפני השאלה, הבלתי הגיונית, כיצד לנהוג במחבלים שבתחום הקו הצהוב. המדינה עומדת בין הרצון הברור שהמרצחים יתנו את הדין, לבין לחץ המתווכות, כאשר רק בשבועיים האחרונים שלושה לוחמי צה"ל נהרגו במתקפות על "כיס ג'נינה".

השיטה פשוטה: המחבלים נמצאים במערכת מסועפת בתת-קרקע - ומוציאים רק קנה של צלף ומשגר נ"ט כדי לפגוע בכוחות צה"ל. בישראל מתקיימים דיונים מורטי עצבים כיצד לטפל בכיס הזה.

המלצת הרמטכ"ל אייל זמיר כזכור, בנושא המחבלים הנמצאים ברפיח: "אם יהיו מוכנים לשחרר את גופתו של הדר גולדין - נהיה מוכנים לשקול את הוצאת המחבלים בקו הצהוב, זאת בתנאי שייצאו משם לא חמושים - ללא נשק".

i24NEWS

ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר מוקדם יותר היום, בתגובה לדברי הרמטכ"ל, כי "המתווה קובע את החזרת כל החטופים". "עד כה שוחררו כל החטופים החיים ואני מקווה שבקרוב ישוחררו כל החטופים החללים. אין קשר בין המחבלים לבין שחרור חטופים. הדרג המדיני הורה לדרג הצבאי לטהר את השטח ממחבלים", הוסיף נתניהו.

סגן הדר גולדין נפל בקרב רפיח במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014. כוח סיירת גבעתי שהיה חלק ממנו ועסק באיתור מנהרות, הותקל על ידי מחבלים שיצאו ממנהרה והרגו את גולדין ביחד עם עוד שני חיילים. המחבלים חטפו את גופתו ונמלטו דרך מנהרת לחימה. מותו נקבע כ-38 שעות לאחר הקרב, והוא הוגדר כחלל צה"ל שמקום קבורתו לא ידוע.