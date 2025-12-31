"אתה עם החסיד? תמחק את הצ'אט": אינהורן הורה לפלדשטיין להשמיד את הראיות | אבישי גרינצייג

פרטים חדשים על פרשת קטארגייט ופרשת הבילד: פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג פרסם הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי התכתבויות מהן עולה כי ישראל (שרוליק) איינהורן תיאם עם אלי פלדשטיין את מחיקת ההודעות ביניהם.

בשלהי ספטמבר 2025, איינהורן שלח לפלדשטיין הודעה בה הוא ביקש ממנו למחוק את ההודעות ביניהם ללא הסבר. משטרת ישראל ביצעה חיקור דין בסרביה לאיינהורן, החשוד במסירת ידיעה סודית, מגע עם סוכן חוץ, שוחד ועבירות נוספות במסגרת הפרשות. בחיקור התבקש להציג את ההתכתבויות שלו עם אוריך, אך הוא טען שכל ההודעות נמחקות אוטומטית.

כך, החוקר נצ"מ מומי משולם שאל: "אני רוצה לשאול אותך משהו, להציג לנו מחר תכתובות מהפלאפון שלך עם יונתן אוריך. אוקיי? מאפריל 24 ועד היום. האם אתה תסכים להציג?". איינהורן השיב כי "זה בלתי אפשרי, הדיפולט בוואטסאפ שלי נמחק. ככה כל השיחות שלי. למעט עם אמא שלי או אשתי".

נצ"מ משולם: "אז אתה אומר שבעצם אין לכם שום הודעה שהיא שמורה, שום הודעת ווטסאפ שהיא שמורה כי היא נמחקת אוטומטית?". איינהורן: "כן". אלא שהודעות שנחשפו מוכיחות שהוא לא אמר אמת.

מההתכתבויות מתאריך 25 בספטמבר 2024, עולה כי איינהורן כתב לפדשטיין: "אתה עם החסיד (אוריך)?", פלדשטיין השיב: "לא". איינהורן ביקש: "תמחק את הצ'אט", ופלדשטיין לא עשה זאת אך כן הפעיל הגדרה בצ'אט, כך שההודעות נמחקות אחרי 24 שעות.

כאשר חוקרי המשטרה עצרו את אוריך, התברר להם כי הוא מיהר לזרוק את הטלפון שלו יממה לאחר שפלדשטיין נעצר. לטענתו, עקב חשש שהאיראנים חדרו למכשיר. בגין כך מיוחסת לאוריך עבירת השמדת ראיה.

כך יצא שהתכתובות בין פלדשטיין לאיינהורן קיימות, וכך גם התכתבויות בין פלדשטיין לאוריך. אך התכתבויות בין אוריך לאיינהורן אינן קיימות כיוון ששני הצדדים דאגו לא לשמור אותן.