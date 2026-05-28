חיל האוויר תקף היום (חמישי) בביירות באופן ממוקד את המחבל עלי אלחיסני, אחראי הטילאות בדיוויזיית האימאם חוסיין, מיליציה איראנית שמקושרת בפעילות לחיזבאללה ופועלת תחת כוח קודס האיראני.

התקיפה מתרחשת בצל ביקורת ציבורית על כך שישראל נמנעת מלתקוף בבייירות, בשל השיחות בין ישראל ולבנון בארצות, ובשל כך מקבלת הבירה הלבנונית "חסינות". התקיפה האחרונה שהתרחשה הייתה כאשר חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה בתחילת החודש.

מוקדם יותר היום, לפנות בוקר, תקף חיל האוויר בניין בצור לאחר שאמש פרסם צה"ל התרעת פינוי לאזורים נרחבים בעיר. לפי משרד הבריאות בלבנון, לפחות חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה הישראלית.