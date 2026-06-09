תקרית חריגה באצבע הגליל: מחבל שהתקרב ליישוב מרגליות שברכס רמים חוסל היום (שלישי) לאחר שפתח באש לעבר כוח צה"ל. גורם ביטחוני מסר ל-i24NEWS כי החמוש חוסל כשהוא בתוך שטח ישראל.

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צה"ל עדכן כי האירוע עדיין מתנהל בשטח, וכי הכוחות ממשיכים בסריקות, בנוסף לכלי טיס של חיל האוויר שהגיע לאזור. בשל האירוע, התבקשו תושבים ביישובים באצבע הגליל להסתגר בבתים וכיתות הכוננות נדרכו.

בנוסף, כביש 886 ברכס רמים נחסם לתנועה מצומת תל חי מכיוון העלייה לרכס. מסתמן כי אין מחבלים נוספים בשטח, הסריקות ממשיכות על מנת לוודא שהשטח נקי.