טורקיה פועלת להצבת מכ"מים בסוריה שיגבילו את חופש הפעולה הישראלי | עמיחי שטיין וינון יתח

העימות בין ישראל לטורקיה סביב הנוכחות הטורקית בסוריה מחריף. שני גורמי ביון מערביים אמרו היום (חמישי) ל-i24NEWS כי בשבועות האחרונים פועלת טורקיה להצבת מכ"מים בשטח סוריה. מהלך כזה יגביל באופן משמעותי את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי הסורי ואף יכול להשפיע על יכולתה להשתמש בשמי סוריה לפעילות בזירות נוספות, בהן איראן.

הצבת מכ״מים טורקיים בסוריה תאפשר זיהוי של פעילות כלי טיס ישראליים בשמי המדינה, גם כאשר הם חולפים מעליה - על פי פרסומים זרים - בדרכם לפעילות בעיראק ובאיראן. יכולת זו עלולה להוות מגבלה משמעותית על חופש הפעולה של חיל האוויר.

לפני כשנה, זמן קצר לאחר נפילת משטרו של בשאר אסד, תקפה ישראל שורת בסיסים צבאיים בסוריה, ובהם בסיסי חיל האוויר הסורי. התקיפות בוצעו על רקע חשש כי טורקיה תפעל להקמת בסיסי קבע בשטח המדינה ותמקם שם כטב"מים.

גורם ביטחוני אמר אז בשיחה עם כתבים כי האפשרות שטורקיה תקים בסיס צבאי בסוריה מהווה "איום פוטנציאלי". הוא הוסיף כי "אם יוקם בסיס אווירי של טורקיה, הדבר טומן בחובו פגיעה בחופש הפעולה של ישראל בסוריה. תקפנו את הבסיסים כדי להעביר מסר שלא נאפשר פגיעה בחופש הפעולה האווירי".