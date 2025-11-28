שלוחה של האחים המוסלמים: ארגון הטרור מהתקרית בדרום סוריה

בתקרית חריגה שקרתה הלילה ונמשכה אל הבוקר (שישי) בכפר בית ג'אן בדרום סוריה, חיילי חטיבה 55 חיסלו שניים ועצרו שלושה מחבלים מארגון שלא יצא לנו לשמוע עליו הרבה בזמן המלחמה. מדובר בארגון ג'מעה אל-איסלאמיה, ולמרות ששמו לא עלה יותר מדי לכותרות, בצה"ל כבר מכירים אותו היטב. אז מי זה ארגון הטרור הג׳מעה אל איסלאמיה שפעיליו נלכדו הלילה בתקרית?

מדובר בתנועה לבנונית סונית שהוקמה כשלוחה של תנועת "האחים המוסלמים" בלבנון. הזרוע הצבאית של התנועה הוקמה בשנות ה-80, ומאז הם פועלים בשיתוף פעולה עם ארגוני הטרור כנגד ישראל.

⁠הארגון משתף פעולה עם חמאס בלבנון ובסוריה, ועם חיזבאללה בלבנון.

כמו כן, הארגון מחזיק באתרים צבאיים בדרום לבנון ובתשתיות טרור בגבול סוריה-לבנון ובאזור בית ג׳אן, שבו כאמור הייתה התקרית הלילה.

דובר צה"ל

ברשות הג'מעה אל-איסלאמיה יש אמצעי לחימה לא חוקיים רבים והוא פועל לגיוס ואיתור מחבלים. הארגון מהווה שחקן משמעותי במערכה הצפונית כמממש הפעלת כוח כגוף עצמאי במהלך המלחמה.

דובר צה"ל

כאמור, במהלך המלחמה שמו של הארגון לא עלה לכותרות, אבל עם זאת צה״ל תקף פעילים ותשתיות של הארגון מספר פעמים, בסוריה ובלבנון, כולל הלילה בפעילות שבה נפצעו שבעה לוחמי מילואים בחטיבת הצנחנים.