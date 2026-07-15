26 שנים אחרי נאום "קורי העכביש": כתבנו עם הלוחמים באצטדיון שבו נשא נסראללה את נאומו המפורסם

במלאת 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, כוחות צה"ל מאוגדות 98 ו-91 השלימו את כיבוש העיירה בינת ג'בייל במסגרת מבצע "שאגת הארי". העיירה, ששימשה לאורך שנים כמעוז טרור מרכזי של חיזבאללה וסמל היסטורי לארגון, עברה כיתור משותף על ידי שתי האוגדות, כאשר כוחות אוגדה 98 השיגו שליטה מבצעית בתוך שבוע בלבד. כתבנו יונתן רוה התלווה היום (רביעי) אל הכוחות בשטח.

במסגרת הפעילות במרחב, כוחות צה"ל השמידו יותר מ-1,500 תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-500 מחבלים, תוך איתור אמצעי לחימה ומפקדות טרור שהוטמעו בתוך תשתיות אזרחיות. כיום, המרחב נמצא תחת שליטה מבצעית של אוגדה 91, הממשיכה בטיהור השטח ובהשמדת תשתיות שנותרו כדי להסיר איומים על מדינת ישראל.

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היתקלויות מטווח אפס ורוחות הרפאים של 2006

אנחנו מתקדמים עם הרכבים הממוגנים לתחנה הראשונה שלנו, מארון א-ראס. מהתצפית המרהיבה כאן, ההרים נראים שקטים בצורה מתעתעת, אך השטח רחוק מלהיות סטרילי. לאחר השגת השליטה המבצעית, החלו הכוחות במשימת הטיהור הסיזיפית, במסגרתה הם נתקלים בקיני התנגדות של מחבלים. ההיתקלות האחרונה במרחב התרחשה רק בשבוע שעבר, כאשר חוליית מחבלים מנותקת קשר פתחה באש מטווח קרוב לעבר כוח צה"ל, ופצעה קצין באורח קשה.

בדרך לפאתי העיירה, קשה שלא להיזכר בקרב ההרואי של גדוד 51 של גולני בבינת ג'בייל בשנת 2006. כאן, בין הסמטאות הצרות הללו, נפל סגן מפקד הגדוד, רס"ן רועי קליין ז"ל, שהטיל את עצמו על רימון כדי להציל את חיי חייליו. המפקדים בשטח, חלקם לחמו כאן כקצינים צעירים לפני שני עשורים, מביטים סביב בעיניים מצומצמות. עבורם, הנוסטלגיה הזו מהולה בחובה היסטורית לתקן את מה שהושאר אז פתוח.

קורי העכביש נקרעו לגזרים

לפתע, מבעד להריסות של הכניסה לעיירה, נגלה אלינו מחזה יוצא דופן: אצטדיון הכדורגל של בינת ג'בייל. קשה מאוד לזהות את המקום כיום. היציעים הרוסים לחלוטין, ועל הקרקע נותרו רק שרידים דהויים של דשא סינתטי קרוע ושערי כדורגל מפותלים ממתכת. אך למגרש ההרוס הזה יש משמעות היסטורית אדירה: כאן, בשנת 2000, מיד לאחר נסיגת צה"ל מרצועת הביטחון, נעמד מזכ"ל חיזבאללה דאז, חסן נסראללה, ונשא את "נאום קורי העכביש" המפורסם שלו, שבו דימה את החברה הישראלית ואת צה"ל למבנה חלש ומתפורר שקל לקרוע. היום, 26 שנים מאוחר יותר, האצטדיון הזה נמצא בשליטה ישראלית מלאה.

השאלה המרכזית שמטרידה את הציבור בישראל, ובמיוחד את תושבי קו העימות המפונים מבתיהם, היא מה יקרה ביום שאחרי. בינת ג'בייל, המקום שבו נפלו עשרות לוחמים ואשר שימש כסמל הבלתי מעורער של חיזבאללה, נראה כעת כמו עיר רפאים חרבה שנמצאת תחת מגף צה"לי. מכאן, עדיין לא ברור האם המרחב הזה יהפוך לחלק מרצועת הביטחון החדשה של מדינת ישראל, והאם גם הפעם ההיסטוריה תחזור על עצמה עם נסיגה או שמא הפעם צה"ל כאן כדי להישאר ואף להעמיק את התמרון .