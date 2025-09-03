מומלצים -

ראש מפקדת השבויים והנעדרים, האלוף במילואים ניצן אלון, מסר היום (רביעי) עדות פתוחה במשטרה בפרשת קטאר-גייט.

ניתן להעריך שאלון נשאל על טענתו של יואב פולי מרדכי, שמשרת תחתיו, על כך שעדכן את מפקדיו בדבר קשריו עם קטאר. מחר, ידון בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את הרחקתו של מרדכי מהמפקדה.

האלוף מרדכי אישר ל-i24NEWS כי הושעה מצוות המשא ומתן לתקופה של שבועיים עד המשך ברור חקירתו בפרשת קטאר-גייט. ההשעיה הגיעה לאחר ביקורת גוברת על העובדה שיועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יונתן אוריך מתמודד עם שורה ארוכה של הגבלות מאז נחקר לראשונה בפרשה בעוד שמרדכי מוסיף לכהן בתפקיד כה רגיש. בלשכת ראש הממשלה מסרו כי החלטות בעניין הזה מתקבלות על ידי צה"ל.

הפרשה הביטחונית "קטאר-גייט" נחשפה בסוף השנה שעברה ועניינה חשדות לניגוד עניינים ולפגיעה בביטחון המדינה בזמן מלחמת חרבות ברזל מטעם מספר בכירים בצמרת המדינית-ביטחונית. לפי החשד, מספר בכירים קיבלו תשלומים מממשלת קטאר בתמורה לקידום האינטרסים שלה בישראל והשפעה על דעת הציבור הישראלי. זאת, כשבפועל המדינה האוייבת מממנת את ארגון הטרור חמאס.

i24NEWS

כמו כן, על פי החשד, מספר מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו קיבלו מסמכים וחומרים מסווגים מבלי שהיו מורשים לכך, והדליפו אותם ל"בילד" הגרמני. המעורבים העיקריים בפרשה הם היועצים לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו: יונתן אוריך ואלי פלדשטיין. בשלב זה אוריך מורחק מלשכת ראש הממשלה.