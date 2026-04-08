מבצע "שאגת הארי" החל לפני 40 יום בקול תרועה רמה, והסתיים בתוצאות שייקח עוד זמן רב לעכל. במשך חודש ועשרה ימים עברה המערכה שלבים דרמטיים: מהפלת הנהגת המשטר, דרך שלילת יכולות צבאיות והשמדת תעשיות, ועד לפתיחת מצרי הורמוז שנחסמו. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם הסקירה - מה בכל זאת השגנו במערכה?

עריפת הראש: חמינאי ו-40 בכירים חוסלו

ההישג המשמעותי ביותר שנרשם הוא חיסולו של עלי חמינאי, לצד כ-40 מבכירי משמרות המהפכה. האיש שהוביל את הציר השיעי ואת התוכנית להשמדת ישראל במשך עשורים, נקבר תחת הריסות מפקדתו עוד לפני ההכרזה הרשמית על פתיחת המערכה. יחד איתו חוסלו צמרת הפיקוד של זרועות הים, האוויר והיבשה, ראשי המודיעין ומפקד יחידה 840 האחראית על הטרור העולמי.

שבירת מחסום הפחד: חולשת המשטר מבפנים

כדי להחליש את אחיזת המשטר באזרחים, הותקפו מאות מטרות של כוחות ה"בסיג'". מפקדות הדיכוי ומחסומים שהוצבו בכניסות לשכונות הושמדו, במטרה לאפשר למפגינים לשבור את מחסום הפחד. במקביל, סנטקום וצה"ל פעלו לשיתוק התעשייה הצבאית: מפעלי טילים, כטב"מים ומתקני מחקר הושמדו כליל. גם מתקני הגרעין ששוקמו בעבר – הופצצו והושמדו בשנית.

הערכת צה"ל: לא ניתן לייצר טילים באיראן

אחד ההישגים הקריטיים נוגע למערך הטילים הבליסטיים. מאות משגרים וטילים הוצאו מהארסנל האיראני במתקפות מסיביות. כיום, בצה"ל מעריכים כי היכולת לייצר טילים חדשים על אדמת איראן שותקה לחלוטין. זהו נדבך מרכזי במטרות שישראל הציבה לעצמה כבר בסבבים קודמים.

השלב הכלכלי: תשתיות תחת אש

בשבועות האחרונים של המערכה, הורחב בנק המטרות גם לתשתיות כלכליות. כבישים, גשרים, מפעלי פלדה ומתקנים פטרוכימיים הותקפו כדי לערער את היציבות הכלכלית של המשטר.

האם הושגו כל מטרות המלחמה? התשובה המורכבת היא לא. למרות ההישגים הכבירים, השאלה האם המערכה באמת הסתיימה או רק "נקטעה בעיצומה", נותרה הערב תלויה באוויר תחת סימן שאלה גדול.