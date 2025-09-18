בראשון: השרים ידונו בהארכת מצב החירום לשנה נוספת

הממשלה תדון גם בהרחבת סמכויותיה הביטחוניות -עקב הימשכות המלחמה • בנוסף היא צפויה להרחיב את הסמכויות שמוענקות לה מתוקף מצב החירום הקיים

נדב אלימלך ■ כתב פוליטי 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■