בראשון: השרים ידונו בהארכת מצב החירום לשנה נוספת
הממשלה תדון גם בהרחבת סמכויותיה הביטחוניות -עקב הימשכות המלחמה • בנוסף היא צפויה להרחיב את הסמכויות שמוענקות לה מתוקף מצב החירום הקיים
הממשלה תדון ביום ראשון בהארכת מצב החירום לשנה נוספת, תוך הרחבת סמכויות ביטחוניות לממשלה -עקב הימשכות המלחמה - ואף תרחיב את הסמכויות שמוענקות לה מתוקף מצב החירום הקיים.
צה"ל אישר ביום שלישי שפתח במבצע "מרכבות גדעון ב'" - השלב הבא במסגרת מבצע "מרכבות גדעון", לכיבוש העיר עזה. המבצע מתרחש לפי תוכנית שאושרה בהתאם להנחיות הדרג המדיני. הערכה בצה"ל כי בין 2,000 ל-2,500 מחבלי חמאס ינסו להילחם בכוחות בעיר.
במקביל לפעילות, אוגדת עזה ו-99 מאבטחות את המרחב ושולטות על השטחים הנוספים. כ-70 אלף אנשי מילואים היו מגויסים, אליהם הצטרפו עוד 60 אלף נוספים. בחודשים הקרובים כ-130 אלף מילואימניקים ישרתו. שיעור ההתגייסות למערכה עומד על כ-80%.