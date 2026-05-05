למרות ההצהרות בישראל ובעולם, המחלמה בלבנון לא באמת נעצרה. מאחורי הגבול, החיילים בשטח עדיין פועלים יום ולילה כדי לפרק את איום חיזבאללה, בדגש על איום ספציפי שהולך ומתחזק - רחפני הנפץ.

סא"ל ל׳, מפקד גדוד 9 מספר: "אנחנו חווים בעיקר בתחום הרום הקרוב לקרקע רחפנים מסוגים שונים - שהם רחפני נפץ. אנחנו פוגשים כמה פריטים כאלה ביום". השינוי בשטח ברור - יותר ויותר ניסיונות להשתמש ברחפנים חמושים. אומנם מדובר בכלי קטן, אך כזה שיכול לחדור בשקט לשטח ישראל, ובעל רמת דיוק גבוהה.

אל"מ א׳, מח"ט 226: "איום הרחפנים הוא איום מוכר וידוע. הוא לא הפתיע אותנו, ואנחנו לומדים איך להתנהל מולו. אנחנו נמצאים פה גם כדי לא לאפשר לאותם רחפנים להגיע לעורף שטח מדינת ישראל, ומסגלים לעצמנו שיטות פעולה כדי להתמודד איתו כמו שצריך - בין אם זה טכנולוגיות, בין אם זה אמצעי לחימה, ובין אם זה באופן הפעלת הכוח".

נוסף על כך, בכל יום הלוחמים נתקלים בעוד תשתיות טרור של חיזבאללה בדמות מנהרות, מחסני אמל"ח ועמדות שיגור, שמוכיחות את ההתבססות של ארגון הטרור השיעי.

בצה"ל מזהירים: מה שלא יושמד עכשיו - עלול להיות מופנה מחר לעבר יישובי הצפון. בזמן הזה, הלוחמים ממשיכים לעבוד. השאלה שנשארת פתוחה: האם מי שמדבר על הפסקת אש, באמת מבין מה קורה כאן מעבר לגדר.