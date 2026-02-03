מסלולים ושמירת מצוות: אושרו הפקודות לשילוב חרדים בצה"ל

הרמטכ"ל חתם היום (שלישי) על פקודות המטכ"ל לשירות החרדי, אשר יעגנו את השירות החרדי ביחידות צה"ל השונות. עד כה מדיניות השירות של בני הציבור החרדי בצה"ל הייתה מדיניות פנימית של אכ"א. כעת המדיניות מועלית לדרג של פקודת מטכ"ל, הנושאת בתוכה תוקף מחייב ומחייבת תהליכי בקרה, מימוש ועדכון עד רמת המטה הכללי.

הפקודה מפרטת זכויות נוספות להן זכאים החיילים החרדים, כגון זמני תפילות, כשרות מהודרת, הצהרת אמונים לצבא כחליף לשבועה ועוד.

במסגרת הפקודות יוקמו שלושה מסלולי שירות מותאמים לחרדים: במסגרתו משובצים החיילים בצוות מגדרי; מסלול "חרב" - במסגרתו כלל המסגרת מגדרית (לדוגמה גדוד), המפקדים הלוחמים במסלול זה יהיו ככלל חיילים המקיימים אורח חיים חרדי או דתי (למעט מקרים חריגים באישור מיוחד); מסלול "דוד" במסגרתו כלל המשרתים ביחידה מקיימים אורח חיים דתי, יחידות במסלול זה יאושרו פרטנית על ידי ראש אכ"א.

כדי להתקבל למסלולים החרדים, כל מלש"ב יעבור מבחן בו עליו יהיה להוכיח כי הוא שומר על אורח חיים חרדי. אפשר יהיה להדיח כאלו שלא מקיימים אורח חיים חרדי.

נוסף על מסלולי השירות המותאמים, חיילים חרדים יוכלו לקבל אישור לצאת מהבסיס ואליו בלי מדים, בתנאי שמספקים נימוק מוצדק לכך. השבעת החיילים החרדים תהיה באמצעות הצהרה ולא באמצעות שבועה.

הבקרה על שמירת הפקודות לשירות החרדי תיעשה על ידי יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים. היועץ יהיה אחראי לבקר, יחד עם רע"ן חרדי שכפוף לראש אכ"א. כמו כן ליועץ הרמטכ"ל תהיה סמכות להתייעץ עם גורמים אזרחיים בנושא.

שר העלייה והקליטה אופיר סופר: "אני מברך על אישור פקודת המטכ"ל להסדרת מעמד המשרתים החרדים בצה"ל, צעד חשוב ומהפכני לבניית אמון ולהגדלת היקפי הגיוס. יחד עם מינויו של אל"מ אבינועם אמונה ליועץ הרמטכ"ל לגיוס חרדים, קיימת ציפייה לשינוי עמוק ובמיוחד בגיוס לוחמים. צה"ל זקוק לכך, ואני מאמין שהצעדים שננקטו יביאו לעלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים".