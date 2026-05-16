בצה"ל מאשרים: חוסל עז א-דין אל חדאד, מנהיג הזרוע הצבאית בעזה

דובר צה"ל ודוברות שב"כ אישרו רשמית כי בתקיפה מדויקת שנערכה אתמול (שישי) במרחב העיר עזה, חוסל ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, המחבל עז א-דין אל חדאד. הודעה זו מצטרפת לאישורים מוקדמים של מקורות ובכיר בחמאס לעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" ולסוכנות הידיעות "רויטרס", אשר דיווחה כי מסגדים ברחבי הרצועה כבר הכריזו על מותו לקראת הלווייתו בצהריים. לפי מקורות בארגון, שרידי גופתו של אל-חדאד זוהו בדירת המסתור בשכונת א-רימאל על ידי בני משפחתו ומקורביו.

לפי הודעת הצבא והשב"כ, חדאד מונה לתפקידו כמפקד הזרוע הצבאית בעזה לאחר חיסולו של מוחמד סינוואר. לאורך התקופה האחרונה הוא פעל באופן אינטנסיבי לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור ותכנן מתווי טרור רבים נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון. חדאד, שהיה מאחרוני המפקדים הבכירים שנותרו בחיים מבין אדריכלי מתקפת ה-7 באוקטובר, ניהל באופן ישיר את מנגנון החזקת החטופים בשבי, ואף הקיף את עצמו פיזית בחטופים ישראלים כמגן אנושי במטרה למנוע את חיסולו.

החיסול הדרמטי עורר תגובה רגשית עמוקה בקרב משפחות החטופים. ענת אנגרסט, אמו של לוחם השריון מתן אנגרסט - שנחטף מהטנק שלו בנחל עוז ב-7 באוקטובר ושב מהשבי באוקטובר 2025 - פרסמה הודעה נוקבת לצד תמונתו של בנה: "הצדק נעשה. כמה ייסורים העברת את הילד שלי". הודעתה נתנה ביטוי ציבורי לסגירת המעגל מול מי שהיה אחראי ישירות למסכת ההרעבה וההתעללות הקשה שעברו החטופים, בהם התצפיתנית לירי אלבג.

חדאד נחשב לאחד המפקדים הוותיקים והקיצוניים ביותר בחמאס, לאחר שהצטרף לשורות הזרוע הצבאית עוד בתקופת הקמתה והיה מקורב להנהגת הארגון. לאורך השנים מילא שורת תפקידי מפתח בשלטון הטרור, בהם מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד שג'עיה במהלך מבצע "צוק איתן" ב-2014, שם פיקד על הקרב הקשה שבו נפל ונחטף החייל אורון שאול. בחודשים האחרונים הוביל קו מרדני ועצמאי שסירב להנחיות הנהגת החוץ של חמאס והתנגד נחרצות למתווה פירוז הרצועה מנשקה, עד שחוסל בדירת המסתור יחד עם שומרי ראשו.