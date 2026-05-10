נשיא העליון אשר גרוניס, יו"ר הוועדה המייעצת למינוי בכירים, פרסם הערב (ראשון) את חוות דעתו על תפקודו של אלוף רומן גופמן בפרשת הפעלת הבלוגר הקטין אורי אלמקייס. בעוד שאר חברי הוועדה תמכו במינוי גופמן לראש המוסד, גרוניס מותח ביקורת חריפה וקובע כי המינוי "נגוע בטוהר המידות - אין זה ראוי שיכהן כראש המוסד".

גרוניס נותר בדעת מיעוט מול שלושת חברי הוועדה האחרים (פרופ' טליה איינהורן, פרופ' דניאל הרשקוביץ ומר משה טרי), שקבעו כי אין מניעה למינוי.

במרכז הביקורת עומדת פרשה משנת 2022, אז שימש גופמן כמפקד אוגדה 210. לפי חוות הדעת, האוגדה הפעילה את האזרח הקטין אורי אלמקייס למטרות "השפעה והונאה" מול גורמי אויב בטלגרם. גרוניס קובע כי לגופמן לא הייתה סמכות לאשר הפעלה של גורם חיצוני, ובוודאי שלא של קטין. גופמן הודה בפני הוועדה כי "טעה" במתן האישור.

חומרה יתרה מייחס גרוניס להתנהלותו של גופמן בזמן אמת. לפי חוו"ד, כאשר נערכו בדיקות בצה"ל בעקבות דלף מידע, השיבה האוגדה בשלילה לשאלה האם הפעילה גורם חיצוני. גרוניס מציין כי גופמן עצמו נשאל על ידי קצין בכיר באמ"ן והשיב בשלילה, למרות שההפעלה בוצעה באותה עת. "מאחר שהאוגדה ומפקדה השיבו תשובה לא נכונה, יש בכך משום פגם מאוד משמעותי מבחינת טוהר המידות", כתב.

אלמקייס נעצר במאי 2022 בחשד למסירת חומר לאויב, ושהה במעצר ובמגבלות למעלה משנה. בחוות הדעת נכתב כי למרות שהאוגדה ידעה על המעצר זמן קצר לאחר שהחל, היא לא יידעה את גורמי המעצר כי אלמקייס פעל מטעמה. גרוניס דחה את טענת גופמן כי נודע לו על המעצר רק בשלב מאוחר, וקבע כי מפקד האוגדה אחראי למחדל שבמסגרתו לא פעלה האוגדה לשחרורו של מי שהופעל על ידה.

המסמך חושף גם כי ראש המוסד המכהן, דדי ברנע, הביע בפני הוועדה עמדה שלילית לגבי המינוי. ברנע ציין כי לו ראש אגף במוסד היה מפעיל אדם ללא סמכות, הוא לא היה ממשיך בתפקידו. מנגד, הרמטכ"ל שיבח את גופמן אך הבהיר כי הוא רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלה כזו.