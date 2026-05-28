פרסום ראשון: לאחר שבשני האחרון פורסם כי הוחלט לקצץ בתקציב מרכיבי הביטחון ביישובים הסמוכים לגבול - היום (חמישי) אומר מנכ"ל מרכז השלטון האזורי, איציק אשכנזי, ל-i24NEWS כי שר הביטחון כ"ץ קיבל את ההודעה בהפתעה ולא היה מודע לקיצוץ שהתרחש.

מנכ"ל מרכז השלטון האזורי, איציק אשכנזי, אומר היום ל-i24NEWS: "שר הביטחון קיבל את ההודעה בהפתעה. הוא לא היה מודע לקיצוץ שהתרחש. גם אנשים מסביבתו לא הכירו את זה. הוא הבין שיש פה משהו שצריך לתקן, והוא החליט להפוך את ההחלטה. עדיין לא ראינו את זה מתממש. אנחנו אומנם לא תמימים ולא נאיביים, אבל אנחנו נוטים להאמין ששר הביטחון יהפוך את ההחלטה".

השאלה היא האם שר הביטחון אכן לא היה מודע להחלטה, ואז צריך להיבחן התהליך שבו היא התקבלה או שהדברים נאמרו כדי להרגיע את הרוחות בעקבות הלחץ הציבורי הכבד שהופעל עליו. מטעמו של שר הביטחון ישראל כ"ץ טרם נמסרה תגובה רשמית.

כזכור, בתחילת השבוע פורסם כי התקבלה החלטה על קיצוץ במרכיבי הביטחון ביישובים המאוימים, ואתמול התפרסם כי ההחלטה שונתה, אם כי לא נמסרה תגובה רשמית ממשרד הביטחון בנושא.