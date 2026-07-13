"הנווד" חצה את הקווים: המשטרה חשפה הבוקר (שני) את הסוכן הבדואי הראשון שהופעל על ידי להב 433, אשר הצליח להפיל עשרות סוחרי אמל"ח וסמים מסוכנים ברחבי הארץ. הפעלתו הסמויה והממושכת של הסוכן נוהלה על ידי יחידת אתג"ר בלהב 433 ומחלק מפעילי הסוכנים באח"מ להב 433.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במהלך הפעלתו, הסוכן הסמוי מתוך החברה הבדואית, אשר זכה לכינוי "הנווד" פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עברייניים והפליל עשרות חשודים, בהם יעדי פשיעה מרכזיים. במהלך תקופה זו, ביצע עשרות עסקאות אמל"ח וסמים, במסגרתן רכש כלי נשק בלתי חוקיים, בהם ארבעה רובי M16 ועשרות אקדחים לצד כחצי קילוגרם קוקאין.

כך למעשה, הוא צליח לחדור לעומק הפעילות העבריינית, לתעד עסקאות ולהפליל את המעורבים. עם המעבר לחקירה הגלויה פשטו הבוקר כאמור מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ולוחמי יחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ, בהם רהט, תל שבע, ביר הדאג', ערד, דימונה, אילת ומזרח ירושלים, ועצרו עשרות חשודים - בהם 20 יעדי פשיעה מרכזיים.

בפעילות השתתפו שוטרי ולוחמי יחידת אתג״ר, לוחמי יחידת הגדעונים 33 בלהב 433, לוחמי הימ״מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של מג״ב, לוחמי מג״ב ובהם לוחמי יחידות המסתערבים של מג"ב ירושלים, דרום והחטיבה הטקטית, חטיבות המשמר הלאומי של מג״ב, החטיבה לבט״פ, לוחמי מתפ"א, ושוטרי מחוזות ירושלים ודרום.

מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, ציין: "פרשיית 'הנווד' ממחישה פעם נוספת כי אין מקום שבו עבריינים יכולים להרגיש חסינים מפני ידה הארוכה של משטרת ישראל. הפעלת הסוכן, לצד פעילותם המקצועית של חוקרי ולוחמי להב 433 והיחידות השותפות, הובילה לחשיפת עשרות חשודים ולסיכול עסקאות אמל"ח וסמים שעלולות היו לגבות חיי אדם. נמשיך לפעול בעוצמה, בגלוי ובסמוי, נגד מחוללי הפשיעה והאלימות בכל מקום שבו הם פועלים".

ראש להב 433, ניצב מני בנימין הוסיף כי "חשיפת פרשיית 'הנווד' היא תוצאה של פעילות מודיעינית, חקירתית ומבצעית מורכבת שנוהלה לאורך זמן על ידי יחידת אתג"ר ומחלק מפעילי הסוכנים באח"מ להב 433. הפעלת הסוכן בלב גורמי הפשיעה אפשרה לנו לאסוף ראיות משמעותיות, לחשוף תשתית עבריינית רחבת היקף ולהנחית מכה משמעותית על סוחרי אמל"ח וסמים שפעלו ברחבי הארץ. להב 433 תמשיך לפעול בנחישות, ביצירתיות ובכל האמצעים העומדים לרשותה נגד גורמי הפשיעה המסכנים את ביטחון הציבור".

החשודים יובאו במהלך היום לבית משפט השלום בראשון לציון, בבקשות המשטרה להאריך את מעצרם.