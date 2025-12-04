חשיפה: הקרב על מחנות הפליטים - והתנאים של ישראל

חשיפת i24NEWS: הקסבות של מחנות הפליטים בצפון השומרון, כמו ג'נין, כמעט והתרוקנו מתושבים במהלך הלחימה של צה"ל בשנה החולפת. עכשיו ישראל מוכנה לתת לתושבים לחזור - אבל עם שורת תנאים.

בישראל נערכים לסיום העבודות במחנות הפליטים שנכבשו ביהודה ושומרון - ומקיימים משא ומתן עם הפלסטינים על חזרת התושבים. בישראל דורשים חמישה תנאים כדי להחזיר את התושבים ואת הרשות לשליטה במחנות, אך תנאי אחד מרכזי גורם למבוי סתום ומעכב את ההתקדמות.

התנאי המרכזי: הרשות הפלסטינית תאסור כניסה של ארגוני סיוע בין-לאומיים למחנות הפליטים, ותספק בעצמה את כל השירותים לאזרח.

מקורות מציינים שהרשות מסרבת לכך, מחשש שהדבר יראה כאילו היא "מוותרת" על סוגיית הפליטים. מנגד, בישראל מדגישים: ללא הסכמה על סעיף זה - לא תתאפשר חזרה לשטח ולא יתקיים דיון על יתר התנאים. גורם ביטחוני מעריך כי אם תושג הסכמה בנושא הוצאת ארגוני הסיוע, ייתכן מרחב גמישות בנוגע לשאר הדרישות.

יתר התנאים שמציבה ישראל:

• חזרת התושבים תתאפשר רק לאחר שצה"ל ישלים את עיצוב מחדש של המרחב.

• סלילת כבישים תיעשה בתיאום מלא עם הצבא.

• ⁠הרשות הפלסטינית תחויב להציב מחסומים ותחנות משטרה שימנעו כניסת פעילי טרור למחנות.

• ⁠יוקמו תשתיות חשמל ומים תת-קרקעיות לרווחת התושבים.

בכירים בישראל וברשות הפלסטינית אישרו ל-i24NEWS את הפרטים. גורמים ישראליים המעורים בפרטי המו"מ טוענים: "הוא לא החל באופן רשמי".

צפו בדיווח המלא בראש העמוד