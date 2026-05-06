נתניהו וכ"ץ חשפו: תקפנו בביירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, אישרו הערב (רביעי) כי צה"ל תקף בביירות את מפקד כוח רדואן. כך נמסר בהודעה משותפת. יצוין כי מדובר בתקיפה הראשונה בביירות זה כחודש. בישראל הביעו אופטימיות לגבי התקיפה בדאחייה: על פי ההערכות, ייתכן כי מפקד כוח רדואן בחיזבאללה וסגנו אכן חוסלו, כך או כך, נודע כי התקיפה תואמה עם ארה"ב.

בהודעה נכתב: "בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל תקף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה כדי להביא לסיכולו. מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל. לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון - כך עושים וכך נעשה".

יצוין כי למרות ניסיון החיסול עדיין לא יצאו הוראות התגוננות חדשות מטעם פיקוד העורף. עוד נודע כי לפי דיווחים ערביים התקיפה התבצעה בשכונת חריכ, שבדאחייה של ביירות.