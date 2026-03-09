על רקע הירי המתגבר מצד חיזבאללה, בישראל מעריכים כי הארגון מתכנן מערכה ממושכת, כך אמר היום (שני) ל-i24NEWS גורם ישראלי.

שני גורמים המעורים בפרטים אמרו כי מטרת חיזבאללה במערכה הנוכחית היא להרתיע את ממשלת לבנון מלפרק את הארגון ולהסיג את צה"ל מקו המוצבים. "הארגון מרגיש שאין לו מה להפסיד", אמר דיפלומט מערבי ל-i24NEWS, "לאור ההיחלשות של איראן, הסילוק של אנשי משמרות המהפכה מלבנון וחסימת העברות הכספים לחיזבאללה, ארגון הטרור מרגיש כי הוא בנקודה שבה הוא חייב לפעול".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר במהלך ביקור בפיקוד צפון כי "לא רק שלא ניסוג - נגבה מחיזבאללה מחירים". במילים אחרות, השר רומז כי ישראל תתפוס שטחים נוספים בלבנון.

בימים האחרונים הירי לצפון לא נפסק, וכך גם תקריות ירי הנ"ט לעבר כוחות צה"ל בגבול הצפון. בקרב לא מעט גורמים ישראלים ודיפלומטים זרים נשאלת השאלה: "מה ארגון הטרור מנסה להשיג במהלך הזה - שנראה לא הגיוני בעליל".

בעוד בלבנון מעוניינים לקדם מהלך דיפלומטי, בממשל טראמפ מאבדים סבלנות מהתנהלות ממשלת לבנון - וכועסים על כך שהם לא פועלים נגד חיזבאללה.