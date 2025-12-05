הרופא הגדודי מהקרב בסוריה: "נס גדול - בתוך תופת לא צפויה"

שבוע אחרי ההתקלות בסוריה, הרופא הגדודי ד"ר גרוס התייחס היום (שישי) לתקרית בפוסט בפייסבוק, בו כתב: "ככל שהזמן עובר והפרספקטיבה מתגלה - מבינים שזה היה מהקרבות המרשימים של צה"ל מפתיחת המלחמה, היסטוריה אמיתית - בגבורה, בנחישות, במסירות הנפש, בביטחון ואמונה בעצמינו ובאלוהים בתוך תופת לא צפויה - שהגיעה לפתחינו".

"קרב מפואר, שלא חווינו עצימות שכמותו בגדוד עד כה, לחימה מול עשרות מחבלים במקביל. לא בעזה ולא בלבנון היה כדבר הזה", תיאר גרוס. "נסיעה ארוכה צפונה... לא לפני תדריך שבו נ' מפקד הצוות האגדי מהפלנ"ט הבהיר לנו שזה לא יהיה מעצר - אלא מלחמה. חייכנו, קצת בהכחשה, ויוצאים חדורי מטרה לשמור על ביטחון המדינה, להיות שם אחד עבור השני".

"האורות של ישראל הולכים ומתרחקים, הולכים ומעמיקים לתוך השטח... אנחנו בכניסה לכפר, עם פלוגת העתודה שומעים בקשר "ג'וני בידינו". לא חלפו מספר רגעים ופתאום נותבים מאירים של השמיים, צעקות ושאגות, ירי לכל עבר.מערפל הקרב בכל עוצמתו - מתפרץ כמו הר געש. הלב רץ על 120, השרירים העצמות מרגישות את האדרנלין שהשתחרר באחת בגוף".

"ובקשר שומעים את המילים הנוראות מכל - "שתי פצועים.....ארבעה פצועים....שישה פצועים... עתודה צאו אלינו"... הכל קורה מהר, והקשר מפזר אט אט את הערפל - נכנסים לכפר רגלית – זו הפקודה, אין פה מקום להתמקח, להתלבט - זה הזמן להציל את החברים. אני והחובשים רוצים דבר אחד- להציל חיים לגעת בפצועים לפני שיהיה מאוחר", תיאר הרופא.

"נכנסים לתנועה רגלית קרבית, כולם דרוכים נשקים טעונים כדור בקנה מחולקים לפק"ל, קנים בהתקדמות בסמטה, המפק"צ משמיע פקודות ברורות חדות - אך ברוגע ושלווה שאי אפשר לתאר- ופתאום צעקה "ירי תקין" וקלע החוד מוריד מחבל מטרים בודדים מהכוח שלנו. עיניים על כל חלון, על כל דלת, הלב מתפוצץ בחזה, הדריכות מטפסת לשמיים".

"ואני באותו רגע, מרגיש את הפחד", שיתף גרוס, "כבר רואה את ההיתקלות הבאה, מתרחש מה עושים אם RPG יפגע בנו אם מחבל יצליח לרסס עם קלאצ' את הכוח, המחשבות רצות, מתרחשות, מכניסות אותי לדריכות – להיות מוכן ויהי מה, לא לקפוא, לא להיחלש - האחריות כבדה, אי אפשר לשחרר - אתה הרופא היחיד בכוח - זה עליך עכשיו - לא יהיה מישהו אחר".

"ובזמן הזה, הפלוגה שבפנים - נלחמים כמו אריות מורידים מחבלים מטווח 0, מסק"ר, זיק, צלפים, טנקים, מטוס קרב - התזמורת מנגנת כמו סימפוניה עליו מנצחים בשר ודם, אך גם רוח אלוהית שמרחפת מעל כולנו - מכווינה, שומרת, משגיחה".

"רופא מהחוליה הרפואית השכנה מוריד מחבל לאחר מעצור של החובש, חוסמי עורקים מונחים על ידי הלוחמים עצמם, ד"ר ג' וד"ר נ' יחד עם החובשים האלופים של התאג"ד מתפעלים נאפ"ל אר"ן תחת אש - מוודאים עצירת דימומים, פתיחת ורידים, מתן דם ותרופות לעידוד קרישה, חימום של הפצועים - וההאמרים יוצאים לדרך. בכניסה לכפר, טנק כמעט דורס אל מול עינינו האמר עמוס בלוחמים, צרחות של המ"פ והאירוע נעצר ברגע האחרון, נס".

עוד הוסיף גרוס: "אני והחובשים שאיתי עומדים על הציר ועוצרים כל האמר שנוסע - יש פצוע? יש פצוע? אנחנו צועקים כמעט מתחננים - תנו לנו לסייע, תנו לנו לעזור, תנו לנו להיות שם עבורם, ופתאום צעקות מהאחד ההאמרים יש פצוע ,דחוק מאחורה עם הרבה לוחמים. ט' החובש הממותה שלי מרים אותו כמו נוצה על הגב - שולף אותו מהכלי - ישר אלינו ומתחילים טיפול, הפשטה, עצירת שטדי"ם פורצים, מדדים, עירוי - טיפול לכאב ויוצאים בנסיעה מהירה אל המנחת".

"באותם רגעים - בעודינו מטפלים בפצוע - השליחות שלנו מחדדת, מבהירה ומרגיעה את הסטרס ועקת הקרב ששטפה אותנו... ברור לנו דבר אחד- אנחנו מחזירים אותו הביתה בשלום".

פציעות שפספסו במילימטרים בודדים כלי דם גדולים ואיברים חיוניים שיכלו להיגמר בתמותה וודאית,

גבורה של טייסים שנחתו בעומק השטח תחת אש, גם מתוך ערפל הדיווחים -כדי לאסוף פצועים ולהביא אותם אל חדרי הניתוח תוך מלחמה ב"שעת הזהב" החיונית לשרידותם, שישה פצועים ששרדו את פציעותיהם, כנגד כל הסיכויים – וחזרו אל משפחותיהם בבתי החולים- שזוכים לחבק אותם עוד יום ועוד שעה – אין נס גדול מזה", סיכם הרופא.