הצצה לחמ"ל הסודי: כך מתנהל הסיוע החשאי לדרוזים בסוריה | ברוך ידיד

החמ"ל הדרוזי, שפועל בגליל, הפך למקור מודיעיני על מה שקורה בסוריה. הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד, הביא הצצה למוקד הקטן, הפועל בגיבוי ובמימון המדינה. החמ"ל אחראי לשיירות המזון והתרופות שזורמות מעבר לגדר, וגם לאיסוף עדויות מבפנים על הזוועות שנמשכות - עדויות שאפילו הובילו לתקיפות חיל האוויר. וכל זה במקביל למגעים בין ישראל לנשיא סוריה א-שרע על הסכם ביטחוני.

מאז החלו הזוועות בעיירה א-סווידא הדרוזית בדרום סוריה, פועל בכפר ג'וליס חמ"ל מיוחד. עשרות מתנדבים בני העדה הדרוזית מנהלים אותו 24/7. ראש העדה שייח' מופק טריף מסר כי "אני גאה בכל הבנים והבנות וכל העדה שנרתמו מהיום הראשון, מהשעה הראשונה".

זה קרה כאשר סא"ל במיל' רודי סעד קיבל הודעות למכשיר הסלולרי שלו מדרוזי אחר שהתבקש על ידי קרוביו בא-סווידא לסייע להם דחוף. שאלתי אותו: "מה קורה?". הוא אומר לי: "שוחטים את ההר".

סעד הוסיף ש"הבנתי שהאירוע אמיתי. ביקשתי ממנו שישלח לי מיקומים. שלח. אותם נ"צ שקיבלנו, הייתה שם תקיפה של חיל האוויר". עוד הוסיף כי הם מסתמכים בחמ"ל על מקורות אנושיים, שיודעים להתקשר לחמ"ל ולשלוח את מיקומם.

מפקד תא המודיעין האזרחי בחמ"ל, סלים מרעי, שיתף: "אני עוסק בסיוע הומניטרי, איסוף מודיעין על מנת לגבש תמונת מצב עדכנית... אני יודע כמה עולה היום ליטר דלק בא-סווידא, כמה עולה קמח, מאפיות איך הן עובדות, כמה חסר עצים להסקה, שמיכות אם צריך, מרכזי קליטה".

ישראל מתעקשת על מסדרון הומניטרי בכל הסכם עתידי מול סוריה שמתנגדת לכך, אבל הדרוזים אינם מחכים. מסתבר שמסדרון כזה כבר נפרץ ונסלל מזמן. דרכו מעבירים הדרוזים לסווידא אוכל, תרופות, חלב לילדים, אפילו בגדים.

שייח' מופק טריף הוסיף: "מי שלא מת מהכדורים, אני בחשש שהוא ימות מרעב". מפקד תא הלוגיסטיקה, רמי חסן: "ילדים בסווידא לומדים בזכות הציוד שהכנסנו להם - מחברות, תיקים, קלמרים...".

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד