מועצת השלום הגיעה להסכם עם חמאס; צה"ל השמיד תוואי מנהרות מתחת לרכס הבופור
טראמפ: "מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוק מלא מנשק של חמאס, זהו צעד עצום בדרך בדרך לשלום ולביטחון בני-קיימא" • צה"ל השמיד תוואי מנהרות ברכס עלי טאהר שהחל מתחת לרכס הבופור והגיע צפונית לנבטיה
צה"ל השמיד הלילה (בין חמישי לשישי) מנהרת טרור גדולת מימדים של ארגון הטרור חיזבאללה ברכס טאהר שבדרום לבנון. המנהרה, שהתחילה ברכס הבופור והסתיימה צפונית לנבטיה, נבנתה במימון איראני במשך שני עשורים.
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דובר צה"ל מפרסם הבוקר תיעודים מהשמדת התוואים המרכזיים ברשת המנהרות במרחב רכס הבופור הלילה (אוריה קשת)
מנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב: "היום הושגה הסכמה על פירוק הנשק ועל המעבר לממשל אזרחי בעזה. נדרשו חודשים של משא ומתן קשה מאוד כדי להגיע לרגע הזה. מה שכתוב בהסכם חשוב, אבל מה שיקרה מכאן והלאה חשוב אף יותר. היישום והאימות חייבים להיות אמיתיים. הנסיגה חייבת להתבצע במקביל, צעד אחר צעד, עם פירוק הנשק. בנוסף, הוועדה הלאומית לניהול עזה והעם הפלסטיני זקוקים לגיבוי פוליטי ומעשי כדי שיוכלו לקחת אחריות על עתידם. לפנינו חזון של עזה משוקמת, המנוהלת בידי פלסטינים וחיה בשלום עם ישראל, לצד אופק מדיני לפתרון משמעותי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זו המשימה שניצבת לפנינו כעת" (גיא עזריאל)
טראמפ: "מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוק מלא מנשק של חמאס ושל כל הארגונים החמושים האחרים ברצועת עזה. הסכם זה הוא צעד מכריע בדרך לכך שעזה תנוהל סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לעם הפלסטיני. ההסכם ייושם בשלבים מובנים ומתוכננים. עם השלמת פירוק הנשק, כוחות צה”ל ייסוגו, וכוח הייצוב הבינלאומי יעבוד יחד עם כוח משטרה פלסטיני חדש כדי לשאת באחריות לכך שעזה תהיה בטוחה עבור תושביה ועבור שכנותיה" (ברק בטש)
צה"ל השמיד מספר תוואים מרכזיים ברשת המנהרות התת-קרקעיות במרחב רכס הבופור שבדרום לבנון (ינון שלום יתח, אוריה קשת)
יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף: "מתקפת הטרור על בתי המגורים של האזרחים באי קשם היא המשך ישיר למעשי הזוועה במינאב ובלאמרד. האמריקנים התרגלו לפצות על המכות שחטפו בשדה הקרב באמצעות שפיכת דמם של חפים מפשע. הם עוד ישלמו את המחיר" (אלון גל)