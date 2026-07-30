מנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב: "היום הושגה הסכמה על פירוק הנשק ועל המעבר לממשל אזרחי בעזה. נדרשו חודשים של משא ומתן קשה מאוד כדי להגיע לרגע הזה. מה שכתוב בהסכם חשוב, אבל מה שיקרה מכאן והלאה חשוב אף יותר. היישום והאימות חייבים להיות אמיתיים. הנסיגה חייבת להתבצע במקביל, צעד אחר צעד, עם פירוק הנשק. בנוסף, הוועדה הלאומית לניהול עזה והעם הפלסטיני זקוקים לגיבוי פוליטי ומעשי כדי שיוכלו לקחת אחריות על עתידם. לפנינו חזון של עזה משוקמת, המנוהלת בידי פלסטינים וחיה בשלום עם ישראל, לצד אופק מדיני לפתרון משמעותי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זו המשימה שניצבת לפנינו כעת" (גיא עזריאל)