פיגוע בכביש 5: מוט ברזל הושלך על רכב, השמשה נופצה

מחבל מכפר מחסה השליך אמש (שבת) מוט ברזל על רכב של תושבת רמת גן בכביש 5 - והוא ננעץ בשמשה. הנהגת, נפגעת חרדה, טופלה בידי מד"א. כוחות צה"ל פתחו בסריקות באזור הכפר על מנת לאתר את המחבל.

אחת הנוסעות ברכב שנפגע, מירב, סיפרה: "יצאנו מקדומים לכיוון פתח תקווה. שלוש דקות לפני מחסום חוצה שומרון, שמענו בום. התקשרתי ל-1208, מוקד החירום, באותו רגע לא הבנתי מה קורה. הגענו למחסום ולשם הגיעו כוחות".

מירב הוסיפה כי "האירוע התנהל מאוד מהר ובצורה מקצועית. מיד הגיעו כוחות ועזרו לנו. היינו שתי בנות וטרמפיסטית. אני מקווה שיתפסו את המחבל וכל מי ששותף לזה. מגיע לאנשים שגרים בשומרון להיות בטוחים".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן שוחח עם גורמי בטחון בכירים, קיבל תדרוך על האירוע הפיקוד ואמר: "הנהגת היא תושבת אחת הערים בגוש דן שבנס לא נפגעה פיזית. הרשות הפלסטינית היא אויב מר, העוסקת בהסתה, בהובלת טרור ובמימון טרור בין אם על ידי פעילים שלה המכונים "מנגנוני הבטחון" ואם עי החמאס והחזית העממית, המסכנת את קיומה של המדינה. השומרון הוא חגורת המגן של המדינה".

"אנחנו מצפים לצעדים מהדהדים מול הכפר, כולל כתר, להטיל עוצר, לעבור בית בית. זה פיגוע שהסתיים בנס ללא נפגעים. אנחנו דורשים שיתייחסו אליו כפיגוע קשה. לא נקבל את חזרת הפיגועים לאזור", אמר דגן.