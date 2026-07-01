פרסום ראשון: בפיקוד המרכז באוגדת יהודה ושומרון מזהים מגמה מדאיגה - ישנם ניסיונות הכוונה של גורמים איראניים להוציא פיגועים מתוך יהודה ושומרון, כך מפרסם הערב (רביעי) יוסי יהושוע.

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בצה"ל נערכים לקראת האפשרות הזו ומעבים כוחות בסדר גודל של לפחות עוד ארבעה גדודים, וכעת באזור יהיו 24 גדודים כשחטיבת הצנחנים מצטרפת.

הכוחות בשטח מתמודדים עם אתגר מאוד משמעותי מכיוון ששטח הפנים של אוגדת יהודה ושומרון גדל עד מאוד עם יישובים רבים שהוקמו והרבה מאוד מאחזים מורשים שהוקמו וחוות, וצריך להגן עליהם ולפתור את בעיית כוח האדם ולהבין מהיכן מביאים את החיילים ואנשי המילואים.