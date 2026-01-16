פעלה עבור חמאס במהלך המלחמה: אישום נגד תושבת הצפון

שב"כ והמשטרה הודיעו היום (שישי) כי הוגש כתב אישום נגד ראניה דנדן, אזרחית ישראלית בת 51 מקריית מוצקין, שנעצרה בחשד שפעלה בשטח ישראל עבור ארגון הטרור חמאס במהלך המלחמה.

דנדן נעצרה בשבועות האחרונים במסגרת פעילות משותפת של שב"כ ומחוז חוף במשטרה. מהחקירה עלה כי פעלה ממניעים אידאולוגיים, מתוך רצון לתמוך ב"התנגדות" נגד מדינת ישראל, ובכך סייעה לקידום מטרות חמאס.

עוד נמסר כי היא סייעה להפעלת פרופילים פיקטיביים של חמאס ברשתות החברתיות ברחבי העולם, שמטרתם הפצת מידע כוזב ולוחמה פסיכולוגית שנועדה לזרוע פחד בחברה הישראלית.

ברשויות הביטחון מציינים כי מאז תחילת המלחמה חלה עלייה בפעילות חמאס בזירה הבינלאומית, ובכלל זה בתחום הלוחמה הפסיכולוגית והפצת דיסאינפורמציה - פעילות שלה, על פי החשד, תרמה הנאשמת.

בנוסף הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול פעילות טרור ולמיצוי הדין עם כל מי שמעורב בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה.