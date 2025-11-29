נער שיחק "פוקימון גו" בדרום הארץ - ואיתר מצבור נשק חריג ליד מתקן ביטחוני רגיש

מצבור נשק חריג התגלה באופן מקרי בסמוך למתקן ביטחוני רגיש בדרום הארץ, לאחר שנער ששיחק "פוקימון גו" עלה על מצוק במהלך טיול משפחתי ואיתר את השלל, כך נודע הערב (שבת) ל-i24NEWS. מהפרטים שפורסמו לראשונה ב"מגזין השבת" עולה כי במשטרה מעריכים שמדובר בחוליית בדואים שגנבה את כלי הנשק מבסיס צה"ל.

כאמור, הנער ששיחק במשחק, בו המשתמש צריך להגיע פיזית למיקומים גיאוגרפיים כדי להרוויח נקודות, עלה על מצוק כדי לפתוח קופסה דמיונית, כחלק מהמשחק - שם חיכה לו גם המצבור.

בין אמצעי הלחימה שאותרו: שלושה נשקי M-16 תקניים ומאובזרים, מחסניות, ווסט, ומחסניות בנוסף לאקדח. ההערכה היא כי מצבור זה יכל לשמש כעמדת לחימה פעילה - בתוך שניות.