גורם אמריקני: הכוח הבינ"ל יחל להגיע לעזה בתחילת 2026

זמן קצר לאחר שמועצת הביטחון של האו"ם אישרה את ההחלטה בנוגע לכוח הרב־לאומי (ISF) שיוצב ברצועת עזה, הממשל האמריקני החל להאיץ את הקמתו. גורם אמריקני מסר הערב (רביעי) ל-i24NEWS כי "החיילים הראשונים צפויים להגיע לרצועת עזה בתחילת 2026". צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד

הגורם הוסיף כי בשלב זה, חמש מדינות הביעו עניין לשלוח חיילים לטובת הכוח. הוא לא ציין באילו מדינות מדובר, אך גורם אחר ששוחח עם i24NEWS אמר שאזרבייג'ן ואינדונזיה הן כרגע שתי המדינות בעלות הסבירות הגבוהה ביותר לשלוח חיילים.

נכון לעכשיו, האימונים לקראת פריסת הכוח בעזה טרם החלו, ומאמצים עדיין נמשכים להשגת המימון הנרחב הנדרש להפעלתו ברצועה. בנוסף, גורם דיפלומטי מסר ל־i24NEWS כי מעבר למדינות ערב, גם מדינות אירופה התבקשו לסייע בנושא.