דיווח: המגעים להסכם בין ישראל לסוריה נעצרו ברגע האחרון

בסוכנות הידיעות "רויטרס" דווח היום (שישי) כי המגעים להסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה נעצרו "ברגע האחרון".

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם היום בעצרת הכללית של האו"ם והתייחס למגעים מול סוריה: "הרעיון של שלום בין המדינות היה רחוק שנות אור, אך התחלנו משא ומתן רציני עם הממשלה החדשה בסוריה. אני מאמין שנוכל להגיע להסכם שמכבד את ריבונות סוריה ומבטיח את ביטחון ישראל כולל המיעוט הדרוזי.

נתניהו התייחס לאוכלוסיית הדרוזים ואמר כי "הדרוזים הם אחינו, לחמנו ביחד. כשהייתי צעיר, חיי ניצלו על ידי עצה של ותיק דרוזי. לכן לא יכלנו לשבת בשקט והוריתי לעצור את הטבח בסוריה".

גם נשיא סוריה אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני) נאם בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. בדבריו, אל-ג'ולאני העביר ביקורת על ישראל, וטען כי היא "פועלת באופן הסותר את החוק הבינלאומי" וכי "התקיפות הישראליות נגד סוריה נמשכות". עם זאת, הצהיר כי סוריה פתוחה לדיאלוג דיפלומטי מולה ואף "מחויבת לו".

מוקדם יותר השבוע השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, טום ברק, אמר כי סוריה וישראל קרובות להגיע להסכם "הפחתת מתיחות". במסגרת ההסכם, ישראל תעצור את התקיפות - בעוד שסוריה תסכים לא להציב נשק כבד בסמוך לגבול עם ישראל.