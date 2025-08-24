פרסום ראשון: ביקור הרמטכ"ל בחווה לא מוכרזת בשומרון

מומלצים -

פרסום ראשון: הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר ביום שישי בחווה לא חוקית בשומרון, כך פרסם הערב (ראשון) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח במהדורה המרכזית. במהלך ביקור בפיקוד מרכז בשישי בצהריים, נערך ביקור סגור לרמטכ"ל יחד עם מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, בחווה חדשה שקמה בשומרון - בין היישובים עינב ואבני חפץ, במהלך שנראה כתמיכה בפרוייקט החוות.

מדובר על חווה חדשה בשם "מעוז שאול" שהוקמה בחודש מאי האחרון על אדמות מדינה, ולא קיבלה עדיין אישור רשמי ממוסדות המדינה - כך שאינה חווה מאושרת. באזור השומרון קיימות עוד חוות רבות כאלו, כששיטת העבודה היא: התיישבות בלילה אחד, ולאחר מכן פנייה לאישור המדינה. בחודשים האחרונים השר במשרד הביטחון סמוטריץ' אישר מספר חוות כאלה באזור.

בצה"ל עדכנו על הביקור של הרמטכ"ל ביהודה ושומרון, כולל הודעה רשמית וסרטון ממחנה הפליטים טול כרם, אך לא כתבו דבר על הביקור השנוי במחלוקת בחווה בשומרון.