תיעוד: כך חמאס מנצל אמבולנסים ומערכות חירום בעזה לטרור

במסגרת פעילות כוחות צה"ל באזור ג'באליה שבצפון רצועת עזה, נחשפה היום (רביעי) הדרך שבה מחבלי חמאס חמושים משתמשים באופן שיטתי באמבולנסים על מנת להעביר מחבלים ואמצעי לחימה מתוך בית חולים אל בית ספר.

בצה"ל הדגישו כי זוהי הוכחה נוספת לניצול הציני שחמאס מבצע באופן קבוע והפרותם של הדין הבינלאומי בחסות אוכלוסייה אזרחית לטובת מטרות טרור. עוד נמסר כי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, חמאס מפר את ההסכם ומרכז את מאמציו לשיקום היכולות הצבאיות שלו.

"צה"ל ימשיך לפעול בהתאם לדין הבינלאומי כלפי מתקנים רפואיים ומוסדות חינוך, לרבות אלו בהם חמאס בחר למקם את תשתיות הטרור שלו, תוך שהוא מקיים הפרה בוטה של כללי הדין הבינלאומי", הוסיפו.