החלל ה-930 מאז ה-7 באוקטובר: סמל לירן בן ציון, בן 19 מחולון, לוחם בגדוד 9, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נהרג מירי נ"ט בחלק המערבי בדרום לבנון, כך הותר היום (שני) לפרסום.

האירוע, בו נפצע קשה קצין מהגדוד, התרחש אמש, סמוך לשעה 21:30, במהלכו מחבלי חיזבאללה שיגרו טילי נ"ט על טנק הגדוד. בן ציון נהרג כתוצאה מהפגיעה של הטיל הראשון - שגרם לפציעתו הקשה של הקצין.

לאחר התקרית, שוגרו לאזור מספר טילי נ"ט, זאת במטרה לשבש ולהפריע לניסיונות החילוץ בדרום לבנון. אין נפגעים. הכוחות שקפצו למקום השיבו אש למקורות הירי, ובשעה זו מנסים להבין האם הצליחו לחסל את חוליית המחבלים.

כאמור, מאז כניסתה לתמרון בלבנון בשבוע האחרון, חטיבה 401 הספיקה לחסל כ-20 מחבלים, בהם חוליות נ"ט ומחבלים שהתקרבו לקווים הקדמיים. בכיר במרחב מדווח ל-i24NEWS כי מרבית סגירת המעגלים של חוליות נ"ט וצליפה נעשות בעזרת הכוחות הקרקעיים, טנקים ומסוקי קרב.

בן ציון הוא החלל השני ששמו מותר לפרסום השבוע. אתמול בבוקר פורסם כי סמל משה יצחק הכהן כץ בן 22 מקונטיקט, נפל ביום שבת בעקבות מטח רקטות ששוגר לעבר כוח צנחנים בדרום לבנון, שניים נוספים נפצעו. במקום ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני. הוא הובא אמש למנוחות.

על פי תחקיר ראשוני, בלילה בין שישי לשבת, אחד ממטחי הרקטות ששוגרו לעבר כוחות צה"ל שמרחיבים את מרחב האבטחה בדרום לבנון - כוון לעבר כוח של גדוד 890 בצנחנים. אחת מהרקטות פגעה בכוח הרגלי בדיוק.

משה יצחק הכהן כץ נהרג במקום ושלושה לוחמים נפצעו באורח בינוני. בצה"ל המתינו עם ההודעה עד שכלל קרובי המשפחה שלו, ששוהים בארה"ב - יקבלו את הבשורה המרה. אביו, מנדי כץ, מסר: "זו טרגדיה שאי אפשר לתאר".