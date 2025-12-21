"עם כלביא 2": הדילמות של ישראל לקראת מערכה נוספת באיראן

בסיום מלחמת 12 הימים, במערכת הביטחון היו מאוד מרוצים מההישגים בתחומי הגרעין. רוב המערכים שדוהרים לפצצה נפגעו, הכור הגרעיני, הרכיבים הכימיים הרבים, והחיסול השיטתי של המדענים ומאגרי המידע - החזירה את האיראניים לשלב הדילמה: האם שווה לנו בכלל לחתור לפצצה?

מנגד, על שיקום מאגרי הטילים הבליסטיים - אין על מה לדבר. הדגל אדום שהונח בפני הקבינט בערב התקיפה באיראן הבהיר: גם ללא נשק גרעיני - ישראל בסכנת השמדה. עם למעלה מ-2,000 טילים מדויקים וקצב אש מרשים. כבר בבוקר אחרי האיראניים הודיעו - נחזור לרף הטילים שהיה לנו. ואכן, בישראל מזהים מוטיבציה הולכת וגוברת לשיקום וייצור טילים בליסטיים.

ועל השולחן עולה האפשרות לסבב מתוחם, קצר מועד מול איראן - כדי לרוקן להם מלאים ולפגוע בתשתיות הייצור החדשות. אז למה בקרוב? בגלל המפה הזו (ראו תמונה בראש העמוד).

זו מפת התקיפות שצה"ל פרסם - אלו מערכות ההגנה האוויריות שהושמדו. עשוי לקחת שנים לייצר ולפרוס מערכות חדשות, ובישראל דוחפים לנצל את חלון ההזדמנויות הזה - כדי להגיע להישג מקסימלי - בסיכון מינימלי.

מנגד, שיתוק המשק והכנסת כל אזרחי המדינה למרחבים מוגנים הם שיקולים חשובים. גם העומק המודיעיני שנחשף רק לאחרונה, והסוד שיצטרכו להחזיר למעמקי הבסיסים באמ"ן - עשויים להיות גורמים חשובים בדחיית האירוע. מתי נדע? לא דרך הדיווחים הזרים. ייתכן שזה יקרה - רק בפיצוץ הראשון בטהרן.