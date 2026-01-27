צו איסור הפרסום צומצם: הפרשייה הביטחונית שנחקרת - נוגעת להברחת סחורות מישראל לעזה

בימים אלו נחקרת פרשייה רבת מעורבים של הברחות סחורות מישראל לעזה - כך ניתן לספר אחרי שבית המשפט צמצם היום (שלישי) את צו איסור הפרסום על הפרשה הביטחונית. ראש דסק הפלילים לי עייש חשפה כי נשק נתפס ברכביהם של חלק מהחשודים.

נזכיר כי ביום שבת האחרון, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, דיווחה ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי פרשה ביטחונית חדשה ורגישה נחקרת. בשלב זה, מרבית הפרטים אינם מותרים לפרסום, אך ממה שניתן לומר - החקירה נוגעת בין היתר לאחת מזירות הלחימה המרכזיות של ישראל בשנים האחרונות.

עוד דיווחה כי כשתותר לפרסום - הפרשה צפויה להסעיר את מערכת הביטחון. כמו כן, היא אינה קשורה לפרשות מתוקשרות אחרות שנחקרות בימים אלו, והיא מתנהלת כחקירה נפרדת ועצמאית.