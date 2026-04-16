מבצעים במרחק אלפי ק"מ "באזורים בהם טרם היינו": הצצה נדירה לפעילות הצוללות

מפקד חיל הים, אלוף דוד סער סלמה, מסיים היום (חמישי) את שירותו בצה"ל, לאחר 39 שנות שירות. הוא כיהן בתפקידו במשך למעלה מארבע וחצי שנים. כעת, מותרים לפרסום פרטיהם של מספר אירועים - המהווים הצצה נדירה לפעילות חיל הים במלחמה.

לוחמים של חיל הים פשטו לראשונה זה 26 שנים דרך הים - במרחב נאקורה, זאת כחלק מהפעילות של אוגדה 146 בדרום-מערב לבנון. הפעם הקודמת, במאי 2000, הייתה לפני שצה"ל יצא מרצועת הביטחון בלבנון.

פעילות צה"ל הובילה לפגיעה קשה במערך הימי של חיזבאללה, ובמהלך מבצע "שאגת הארי" נרשמו למעלה מ-40 אירועי גילוי ויירוט של מטרות אוויריות במרחב הימי.

בנוסף, מתחילת המלחמה, שייטת 13 ביצעו מאות מבצעים במגוון זירות הלחימה, אחד מהם במרחק אלפי ק"מ באזור שלא פעלו בו מעולם. "הם פעלו ללא גיבוי או חילוץ, במבצעים תקדימיים ובאזורים שלא פעלנו בהם מעולם", ציין בכיר בצה"ל.

לצד זאת, צוללת חיל הים פעלה לראשונה ובמסגרת "שאגת הארי" במרחק הרב ביותר בתולדות שייטת הצוללות - והלוחמים המשרתים בהן יצאו לים למספר שבועות בכל פעם. הן היו פרוסות ביותר משלוש גזרות במקביל בפעילות מבצעית במרחק של אלפי קילומטרים אחת מהשנייה והגיעו במהלך המלחמה למקום הרחוק ביותר בהיסטוריה של שייטת הצוללות בפעילות מבצעית.

בנוסף, בפעם הראשונה פעלו שייטת 3 ושייטת 7 במשותף כנגד מערכי ההגנה האווירית וכן כנגד כלי טיס שונים, במטרה להשמידם באמצעות תקיפות מהים.

חיל הים תקף את הצי הסורי עם עשרות חימושים בדקות בודדות, בחלון הזדמנויות בו נגרעו רוב יכולותיו. בתוך כשעה, 15 ספינות הוטבעו, ועשרות טילים עם יכולת הגעה ל-80 עד 200 קילומטרים.

עוד ניתן לפרסום כי במהלך המלחמה, בפעילות משותפת של שייטת הצוללות ושייטת הסטי"לים, הותקף יעד בסוריה. האירוע התרחש בתחילת מבצע "חיצי הבשן" להשמדת היכולות של צבא אסד.

בצה"ל החליטו לבחון תקיפה תקדימית - כדי להשמיד כשבעה מסוקים במקביל, במרחב מית'ל ביידא בחופי צפון-מערב סוריה. על פי מידעים, צבא סוריה ביקש להסב את המסוקים לכאלו שמומחים בגילוי ספינות.

בתוך כך, לאחר חקר מודיעיני של שנים, חיל הים הכווין לתקיפות מדויקות של אתרי טילי חוף-ים של חיזבאללה, בו נפגע המערך האסטרטגי בצורה קשה. הטילים שהותקפו הוטמנו במחסנים תת-קרקעיים, מתחת לבנייני מגורים במסווה אזרחי, אלה היו במעכב מודיעיני מבצעי במגוון יכולות ושיטות, והשימוש בהם נועד לביצוע תוך דקות בודדות.

כיום, בזכות התקיפות שבוצעו גם במהלך המבצע האחרון, לארגון נותרו אחדים בודדים. בנוסף, בוצעו תקיפות משמעותיות ובתוכם סיכולים של מחבלי חיזבאללה וכוח קודס לצד תשתיות טרור בהפעלת אש מדויקת מהים.

במהלך המלחמה, שייטת 13 ביצעה מבצע "מאחורי הגב", במסגרתו נלקח לחקירה אמעד מאהז - וכך נחשף התיק החשאי של חיזבאללה, "תיק הימאים".

לצד זאת, השייטת ביצעה מבצעים רגישים, לצד לקיחת חלק משמעותי בתמרון תחת אוגדה 162 ביניהם: בית חולים שיפאא, רנתיסי, אל אמל, כאמל עדואן, כיבוש המעגנה, דרור לבן, חילוצי שבויים, פשיטות מהים ועוד.

במקביל, ספינות חיל הים ביצעו סיכולים ממוקדים, גרעו יכולות משמעותיות מהכוח הימי של חמאס וחיסלו את בכיריו וביצעו מבצע נחיתה של תספוק לוגיסטי בעומק הרצועה.

לאורך השנתיים האחרונות, חיל הים ביצע מספר תקיפות בתימן, אשר הביאו לכך ש-80 אחוזים מהסחורות לא הגיעו ליעד. חיל הים ביצע תקיפה במרחק 150 ק"מ בעומק תימן, זאת עבור המאמץ להרחבת חופש הפעולה באזור.

בנוסף, חיל הים הכווין תקיפה שנקראה "בועות סבון" - להשמדת חמש ספינות של משמרות המהפכה. כל אחת מהן פעלה בכסות אזרחית - תוך שהיא נושאת בבטנה כטב"מים ורכיבים נוספים, מעבירה טילי קרקע-קרקע ורכיבים רגישים לפרוקסי. האיראנים התכוונו להכפיל את הצי הזה. אחת מהספינות שטה לאחרונה סמוך לחופי תימן.

במסגרת פריסת הכוחות בגזרות השונות במלחמה, 3,000 ק"מ הפרידו בין לוחם ללוחם. בנוסף, במהלך מבצע "שאגת הארי", למעלה מאלף לוחמים פעלו בים, ביצעו כ-26 אלף שעות בים, וניהלו כ-40 אירועי הגנת שמיים.

בנוסף, במהלך 48 ימי לחימה, חיל הים ביצע 154 תקיפות, מתוכן 42 תקיפות מהים. בלבנון נרשמו 53 תקיפות, שכללו 18 יעדי איש, 35 תקיפות ושש משימות יבשתיות, בעזה שש תקיפות, מתוכן ארבעה יעדי איש ובאיראן - 95 מטרות בהכוונה מודיעינית של חיל הים.