לוחמי מג"ב מעורבים: מח"ש פתחה בחקירת האירוע בג'נין

המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת האירוע שהתרחש אתמול (חמישי) בג'נין, בו כזכור במהלך פעילות מעצר בעיר תועדו חיילים יורים במבוקשים בשעה שיצאו ממבנה, ובמהלכו היו מעורבים לוחמי מג"ב.

כזכור, צה"ל הודיע אתמול כי פתח בבדיקת אירוע שהתרחש בג'נין, בו תועדו חיילים יורים במבוקשים בשעה שהם יוצאים ממבנה. אמנם צה"ל מסר לאחר האירוע כי השניים מוחזקים אצלו, אולם בתקשורת הפלסטינית דווח כי הם נהרגו כתוצאה מהירי.

"במהלך פעילות של כוחות מג"ב וצה"ל בעיר ג'נין שבמרחב חטיבת מנשה, פעלו הכוחות למעצר מבוקשים שביצעו פעולות טרור ובהם השלכת מטענים וביצוע ירי לעבר כוחות הביטחון, הכוחות נכנסו למרחב, סגרו על מבנה בו שהו החשודים והפעילו נוהל הסגרה שנערך מספר שעות", נמסר מדובר צה"ל.

רשתות ערביות

עוד נכתב כי "עם הפעלת כלי הנדסי על המבנה, יצאו שני מהמבוקשים ובוצע ירי לעבר. האירוע מצוי בתחקור מפקדים בשטח, ויועבר לבחינת הגורמים המוסמכים".