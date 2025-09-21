קבעו שיא חדש: כ-100 עריקי גיוס חרדים נמצאים בכלא הצבאי

מומלצים -

משבר הגיוס מחריף: בימים האחרונים נעצרו עשרות עריקי גיוס חרדים נוספים - וכעת כ-100 משתמטים נמצאים בכלא הצבאי. הצעירים נשפטו וחלקם שוחררו לביתם.

בשבוע שעבר, בצל פתיחת המבצע לכיבוש עזה, ראש אגף כוח האדם בצה"ל התריע בכנסת כי האכיפה נגד עריקים לא יעילה, החרדים מתחמקים מגיוס בדרכים לא חוקיות - ואין ברירה אלא להשתמש בסנקציות נגד המשתמטים כדי להתגבר על משבר כוח האדם החמור בצה"ל.

השורה התחתונה היא שהאכיפה לא מועילה לגיוס תלמידי הישיבות, בין היתר בשל המאמצים להשיג פטורים. מה שכן יעבוד לדבריו אלו סנקציות - ומולן "גזרים" או הטבות שונות, למי שכן יתגייס. אבל בינתיים, האכיפה נגד חייבי הגיוס החרדים נמשכת.

עשרות עריקים נעצרו בנמל התעופה בן גוריון בדרכם לאומן. בצבא מעריכים שישנם עריקים שהצליחו לחמוק מהמשטרה הצבאית ולצאת מהארץ - ולהם, השוטרים הצבאיים ימתינו כשישובו ארצה. בנוסף, נרשמו מספר ניסיונות לעצור תלמידי ישיבה בנתיבות, בקריית אתא וברכסים. אך המעצרים נמנעו, בין היתר בעזרת מוקד שמזניק עשרות חרדים לבוא ולהפגין במקרים כאלה, על מנת לשבש את המעצר.

במקרה אחד דווח כי העריק קפץ ממרפסת ביתו וחמק מהמשטרה הצבאית, שהמתינה לו בדלת. לפי צה"ל, ישנם למעלה מ-17 אלף עריקים, רובם חרדים. המספרים מטפסים, העריקים פה ושם נעצרים, אבל גם ראש אכ"א יודע שמסת המתגייסים הגדולה לא תגיע כל עוד אין חקיקה מוסדרת ומוסכמת, וכזו - עדיין לא הבשילה בכנסת.