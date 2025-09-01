פרסום ראשון: סביבת בית הרמטכ"ל הוכרזה כשטח צבאי סגור

מומלצים -

פרסום ראשון: האזור סביב בית הרמטכ"ל אייל זמיר במושב רמות השבים הוכרז היום (שני) על ידי המשטרה הצבאית כשטח צבאי סגור, כך נודע היום (שני) ל-i24NEWS. מחסומים הוצבו בדרכי הגישה לבית - מהלך שהפתיע גם את המוחים שנוהגים לקיים במקום משמרות מחאה שקטות.

ההכרזה מגיעה ימים ספורים לאחר הפגנה שנערכה מול הרמטכ"ל, במהלכה פעילים שפכו צבע אדום מחוץ לביתו. שמונה מהמוחים נעצרו במקום. "במהלך מחאה בלתי חוקית בהוד השרון, שוטרי מחוז מרכז מתחנת כפר סבא עצרו מפרי סדר אשר גרמו נזק לכביש ומבנה", מסרה המשטרה.

גורמים רבים במערכת הפוליטית, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, גינו את האירוע. "אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצוניים. צה"ל בהובלת הרמטכ״ל פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את החמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע", אמר.

לפי סעיף 27א'

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הודעה גם הוא: "אני מגנה בכל תוקף את המפגינים האלימים שהשחיתו את ביתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שעושה לילות כימים להגנת מדינת ישראל. זוהי חציית קו אדום ואני מצפה שמערכת אכיפת החוק תמצה עם העבריינים את הדין ותעניש אותם במלוא החומרה".

מדובר צה"ל טרם התקבלה תגובה