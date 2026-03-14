מעבר לקווי האויב: מפקדי יחידת שלדג חושפים את המבצעים הסמויים

בתוך העלטה, הרחק מגבולות המדינה, פועלת יחידה שמבצעיה נראים לעיתים כלקוחים מתסריט הוליוודי נועז. יחידת "שלדג", קומנדו חיל האוויר, פועלת במחשכים במשימות שעל פניו נראות דמיוניות. עבור לוחמיה, השמיים הם אפילו לא הגבול; הם נוחתים בלב לחימה, חודרים לבונקרים תת-קרקעיים וחוזרים לבסיס בשקט מופתי, עוד לפני שהאויב הבין מי פגע בו.

היחידה משולבת בכל משימות חיל האוויר, מהשמדת מערכי הגנה אווירית ועד לחימה בטילים בליסטיים. בראיונות נדירים, המפקדים לשעבר חושפים את היכולת להגיע לכל נקודה במזרח התיכון. בין אם מדובר במבצעים אסטרטגיים בעומק סוריה או בשהייה ממושכת בת שבוע תחת הסוואה כבדה בלב אוכלוסיית אויב, שלדג היא הזרוע הארוכה, החשאית והחדה ביותר של צה"ל.

היסטוריית היחידה רצופה ברגעים מעצבי אומה. החל מהקרב החילוץ של סגן הרמטכ"ל יקותיאל אדם, דרך המבצעים לאיתור רון ארד, ועד לפרקים הומניטריים מרגשים. גיורא ענבר, ממפקדי היחידה, אומר שהגאווה הגדולה ביותר היא דווקא מבצע העלאת יהודי אתיופיה - משימה שבה לא נורה כדור אחד, אך ניצלו בה חיי אלפים במבצע לוגיסטי חסר תקדים.

מעבר להישגים הפיזיים, שלדג מהווה כלי הרתעה פסיכולוגי עוצמתי. הידיעה שלמדינת ישראל יש צוותים המסוגלים להופיע בכל מקום ובכל זמן, מפחידה את האויב לעיתים יותר מפצצה של טון מהאוויר. למרות החשיפה המבוקרת, רוב פעילות היחידה תישאר חסויה לעד. כפי שמסכמים מפקדיה: ישנם מבצעים שעדיף שלא נדע עליהם לעולם, וזהו בדיוק סוד כוחה.