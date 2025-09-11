מנהיגים על הכוונת: כשבגין ניצל מכדורי אחיו

מומלצים -

יוני 1948. מנחם בגין, מפקד האצ"ל, כבר משתלב בצה"ל החדש. אבל לפתע מגלה ברדיו – ספינת נשק, אלטלנה, עושה דרכה לארץ. 900 מתנדבים, רובם ניצולי שואה, ואלפי רובים, מקלעים ומרגמות. הבעיה?

ההפלגה יצאה בלי אישורו – ובדיוק נכנסה לתוקף הפוגה מול מדינות ערב. בגין נבהל, שולח הוראה: "עצרו". ההודעה לא מגיעה. ב־15 ביוני בגין נפגש עם נציגי הממשלה. הוא מציע פשרה: 20% מהנשק ליחידת האצ"ל בירושלים הנצורה, היתר לצה"ל. בן־גוריון מסרב, ומבהיר: "לא יהיו כאן שני צבאות". יומיים אחר כך – הממשלה מחליטה: צה"ל יביא לכניעת הספינה "בכל האמצעים, לרבות תותחים".

21 ביוני - חוף כפר ויתקין. בגין עולה על הסיפון בעצמו, כדי להרגיע את אנשיו ולמנוע הסלמה. מפקד צה"ל מוסר אולטימטום: עשר דקות למסור את הכל. בגין מתמהמה. ואז – יריות. שמונה הרוגים. בגין משתטח על החול, מסרב לסגת. הספינה מנותקת ומפליגה דרומה – אל תל אביב.

22 ביוני. אלטלנה נתקעת מול רחוב פרישמן. מולה – יחידות פלמ"ח בפיקוד יגאל אלון. לצידו – קצין צעיר, יצחק רבין. השם שנבחר למבצע: "טיהור". האש מתחדשת. בגין, על הגשר, מתאר: "מדי עלותי – הומטרה אש בלתי פוסקת... אין זו אשמתם שלא קלעו." במילים אחרות –בגין האמין שממש ניסו להרוג אותו אישית, ולא רק לפזר את אנשיו.

בשעה 16:00 נכנס לפעולה תותח. התותחן הראשון מסרב לירות: "אני לא יורה ביהודים". תותחן אחר נעתר. פגז ישיר פוגע. הספינה עולה בלהבות. לוחמי אצ"ל פצועים קופצים למים – חלקם נורים למוות תוך כדי שחייה. 16 לוחמי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל נהרגים. תשעה־עשר צעירים – כולם יהודים.

ובמרכז התופת – בגין. הוא מסרב לרדת עד אחרון הפצועים. רק אז שוחה לחוף – חי בנס. ובאותו לילה, בעיניים זולגות דמעות, משדר ברדיו: "לא תהיה מלחמת אחים!". בן־גוריון יאמר: "התותח שהטביע את אלטלנה – תותח קדוש".

אבל בגין, שבנס ניצל מכדורי אחיו, הבין את גודל האחריות. החלטתו להבליג – ולא להפוך את הקרב למלחמת אחים – היא שאיפשרה למדינת ישראל לשרוד את חודשיה הראשונים.