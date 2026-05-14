יפתור את האיום? צה"ל פורס רשתות תיל נגד רחפני נפץ בלבנון

כדי להתמודד עם איום הרחפנים, צה"ל הודיע היום (חמישי) כי הוא מנפק לכוחות בלבנון רשתות תיל נגד רחפני נפץ.

לפי ההודעה, "בהובלת החטיבה הטכנולוגית ליבשה, עד כה נופקו כ-158 אלף מ"ר רשתות לצה"ל, ובמקביל מתקדם רכש נוסף של כ-188 אלף מ"ר נוספים שיגיעו בהמשך. היקף הרשתות שנרכשו עד כה מקביל לשטח של כ-20 מגרשי כדורגל".

רחפני הנפץ של חיזבאללה הפכו לאחד האיומים המרכזיים על כוחות צה"ל בגבול הצפון ובדרום לבנון, ובמערכת הביטחון עובדים סביב השעון במטרה למצוא פתרון. רק הבוקר שני אזרחים נפצעו קשה ואדם נוסף נפצע קל מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בראש הנקרה.

ביום שני האחרון התיר לפרסום דובר צה"ל כי רס"ב במיל' אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ, לאחר שארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפנים לשטח הארץ. באותו אירוע חייל נוסף נפצע קל.

גורם ביטחוני בכיר ששוחח בשבוע שעבר עם i24NEWS הבהיר כי "רחפני הנפץ זו הפתעה בשדה הקרב. לא נערכנו מספיק טוב לאיום הזה, ורק בתחילת המערכה הקמנו תרגולות להתמודדות איתם".