החטוף האחרון: המסע האישי של משפחת גואילי להשבת בנם מהשבי בעזה

טליק ואיציק גואילי לא דמיינו בסיוטים הכי גדולים שלהם שבנם רן יהיה החטוף האחרון בעזה. בשבועות האחרונים הם חורשים את הארץ והעולם במאבק להשיב את הבן לקבר ישראל ולא לשכוח אותו מאחור. בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי", שמעון אלקבץ ליווה אותם במסע האישי להשבת הבן, חזר איתם אל המקום שבו רני נפל ושמע מהם איזה הבטחות קיבלו ממנהיגי המדינה. וגם למה השיר "אצלנו בגן" גורם לאביו של רני להתפרק.

ההורים שיתפו על התקווה החזקה שהם נאחזים בה, שבנם, שהיה נגר חובב וניגן בגיטרה, שרד בכל זאת את הטבח: "אנחנו מכירים את הילד שלנו. יש לנו ילד חזק, חזק. גם נפשית, גם פיזית, גם מנטלית, הכול, הוא פשוט ילד אחר. ואנחנו מאוד מאוד מקווים שיש איזשהו אחוזון קטן שהוא שרד את התופת. קשה לי לשמוע ז"ל, הי"ד...", סיפרה טליק על התקווה. איציק הוסיף: "אני גם לא קורא עליו קדיש". טליק: "אנחנו עומדים במקום".

בזירת הקרב האחרון בעלומים, בו רני נרצח ונחטף לעזה, הם סיפרו ש"לפי מה שידוע לנו, בסביבות 10:30 בערך, נכנס לשיחים ומתחיל להתקדם כי הוא יודע שהחברים שלו נמצאים באזור הזה, 400 מטר קדימה. אבל הוא קצת לא לוקח בחשבון שכל האזור פה שורץ מחבלים, והוא פשוט בדילוגים מהעץ שם עד לאזור הזה פה. הוא מגיע בדילוגים כי הוא פצוע ברגל... ויוצר קשר עם החבר'ה שלו, מדבר איתם, וכשהוא מדבר איתם ממש קול לגמרי. ואז המחבלים מתחילים לסגור עליו, ואין לו ברירה, הוא פותח באש".

"וכאן בנקודה הזאת, שזה היה ממש עשבייה גבוהה, בקושי ראו פה אנשים, היו פה 14 גופות של מחבלים, רני, בזכות הלחימה שהוא היה פה והוא בלם 122 מחבלים, הוא קיבל את הכינוי "מגן עלומים" כי המחבלים שהיו אמורים להיכנס מפה לעשות טבח בקיבוץ, הם פשוט לא הצליחו להיכנס, הוא פשוט בלם אותם". איציק מדגיש: כל האזור הזה, כל העצים האלו פה, חשוב לנו מאוד מאוד שזה יישאר ככה. זה בעצם המורשת של רני".

