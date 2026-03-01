פרסום ראשון: מערכת "חץ" לא השתתפה ביירוט הטיל בבית שמש

פרסום ראשון: באירוע בבית שמש היום (ראשון), בו נרצחו תשעה בני אדם בעקבות פגיעה ישירה של טיל איראני בבניין, לא הופעלה מערכת היירוט "חץ".

תחילה דיווחו כי הייתה החטאה של המערכות ירוט, אבל למעשה באירוע הזה לא הפעילו את המערכת הטובה ביותר בעולם עם שכבת ההגנה הטובה ביותר שיש לה שיעורים של כמעט 100 אחוז פגיעה. אומנם כן הפעילו מערכת אחרות במסגרת כלכלת חימושים שמנהלים במערכה הזו, אך כאן הייתה החטאה ולא פגעו.

בצה"ל אומרים שיש מספיק מיירטים וחימושים, אך כי הם מנהלים כלכלת חימושים וכי הם מתחקרים את האירוע ובהתאם יפיקו לקחים.

כזכור, בתחקיר האסון נקבע כי המקלט בו שהו תשעת הנספים אומנם ישן - אבל עבר את הביקורת האחרונה בציון של 97. בדיקה של מומחים מצאה כי דלת המקלט הייתה פתוחה, אבל גם אם הייתה סגורה - זה לא היה מותיר למי שנמצא בפנים סיכוי. כמו כן, נמצא כי לא הייתה תקלה במערכת היירוט.

האסון הכבד אירע בשעות הצהריים. לפחות תשעה נהרגו כאמור בפגיעה ישירה במקלט ציבורי בעיר. הפרטים עדיין נחקרים ומתבררים, אך ככל הנראה כמה מההרוגים שהו בתוך המקלט, והאחרים בבתים סמוכים.