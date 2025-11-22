פרסום ראשון: הסוהרים הפלסטינים שחוסלו פעלו יחד כחוליית טרור
ארבעת המחבלים שנלכדו וחוסלו בשומרון הם חוליית טרור אחת שמורכבת מסוהרים במשטרה הפלסטינית • במערכת הביטחון רואים בחומרה רבה את העובדה שהתפתחה חולייה שכזו - למרות שמדובר בדרג זוטר ולא במפקדים
ינון שלום יתחכתב צבאי
פרסום ראשון: ארבעת המחבלים שנלכדו וחוסלו אתמול (שישי) בשומרון הם חוליית טרור אחת שמורכבת מסוהרים במשטרה הפלסטינית.
חוליית הטרור סוכלה בסוף השבוע אחרי שאחד מחבריה פצע לוחם בשכם, נמלט - ולוחמי הימ"מ חיסלו אותו בתום מרדף. שני מחבלים נוספים, גם הם סוהרים ברשות הפלסטינית בדרג זוטר - חוסלו בברוקין ובמ"פ פרעה.
המחבל הרביעי הסגיר את עצמו לידי צה"ל בעקבות לחץ מסיבי שהופעל בימים האחרונים - אחרי ההבנה שהחולייה צמחה בתוך המשטרה הפלסטינית. במערכת הביטחון רואים בחומרה רבה את העובדה שהתפתחה חוליה שכזו ללא גילוי מוקדם - למרות שמדובר בסוהרים בדרג זוטר ולא במפקדים.
