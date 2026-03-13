הפיגוע ברמת גן: הדוקר נטל תרופות, הוצע לו אשפוז פסיכיאטרי | פרטים חדשים

יממה חלפה מאז פיגוע הדקירה שהתרחש ברמת גן, וכעת פרטים חדשים מתחילים להתברר, כאשר בית המשפט האריך היום (שישי) את מעצר החשוד בעשרה ימים נוספים - והוא מנוע ממפגש עם עורך דינו למשך יומיים. הקורבן, גדליהו בן שמעון, עדיין מורדם ומונשם בבית החולים.

כאמור, החשוד בפיגוע הוא סטודנט לרוקחות בשנה השלישית, שעבד בשתי עבודות במקביל במהלך לימודיו - סופרמרקט ובסניף סופר פארם. עם סיום המשמרות בשני מקומות העבודה שלו, הוא יצא על פי החשד לביצוע פיגוע הדקירה.

פרטים נוספים שמתבררים היום, הם עברו הפסיכיאטרי של החשוד. לטענת עורך דינו, בחודש ינואר האחרון הוצע לו להתאשפז - אך הוא סירב. מאז, הוא נוטל תרופות פסיכיאטריות.

כזכור, בזמן האזעקות אתמול בצהריים החשוד - תושב ג'ת בן 20 - דקר את ראש המועצה הדתית ברמת גן, גדליהו בן שמעון, שנפצע באורח קשה. החשוד נעצר לאחר מרדף באיזור קרוב.