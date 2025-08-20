הרצוג במאמצים להשבת העובדים הפלסטינים | פרסום ראשון

מומלצים -

ברקע המשבר המתמשך בכוח האדם במשק, ובעיקר בענף הבנייה והשיקום בצפון ובדרום, פועל הנשיא יצחק הרצוג מאחורי הקלעים להחיות יוזמה שהוסרה מסדר היום - החזרת עובדים פלסטינים לישראל תחת פיילוט ביטחוני מחמיר, כך פורסם היום (רביעי) לראשונה במהדורה המרכזית של i24NEWS. צפו בדיווח.

היוזמה, שגובשה בשב"כ, עלתה כבר בחודשים האחרונים ועוררה סערה בקרב שרי הקואליציה שהתנגדו לה נחרצות. בחודש מרץ האחרון, תחת לחצים פוליטיים, הוריד ראש הממשלה את התוכנית מהשולחן. כעת, הרצוג מנסה להשיב את הדיון - חרף ההתנגדות, כולל מצד נתניהו עצמו.

מאז הוצאו העובדים הפלסטינים מישראל בעקבות אירועי 7 באוקטובר, המשק מתמודד עם מחסור חמור בעובדים. ההערכות הרשמיות עומדות על כ־40 אלף עובדים חסרים, אך בשטח מדברים על מספר גבוה בהרבה - במיוחד לאור הנזקים האדירים שגרמה המלחמה עם איראן והצורך בשיקום רחב בצפון ובדרום.

בשבוע שעבר, במפגש עם התאחדות הקבלנים בוני ירושלים בראשות אילן גורדו, אמר הנשיא: "יש לשקול מחדש את כניסתם של העובדים הפלסטינים - בהתאם לקריטריונים ביטחוניים נוקשים. זאת טעות גדולה שלא להכניס אותם בזמן שהכלכלה הישראלית משוועת לכוח אדם".